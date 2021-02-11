"Летим в Вену повторно": жена Сергея Бабкина о состоянии музыканта после операции

Жена музыканта Сергея Бабкина, которому сделали первую операцию в Австрии, поделилась новостями о дальнейших планах. Снежана сообщила подписчикам в Instagram, что скоро они повторно отправятся в Вену, где Сергея ждет операция на второй глаз.

По словам супруги Сергея, он чувствует себя прекрасно, а значит, что операция прошла успешно. Уже на следующей неделе, в среду, 17 февраля, Снежана и Сергей полетят в Австрию, где помимо операции врачи посмотрят, как выздоравливает прооперированный глаз. Так что День святого Валентина, по всей видимости, звездная пара проведет на родине.

О своих планах с женой на праздник Сергей Бабкин не сообщал, ведь главное сейчас для артиста – подготовка к полету и отдых. Хотя вероятно, что они устроят что-то особенное. Вы уже тоже можете подумать, как удивить свою вторую половинку, посмотрев наши фантастические LOVEхаки для влюбленных и картинки ко Дню святого Валентина.

Реклама

Скриншот Instagram

Снежана Бабкина уже сообщала, что помочь артисту спасти зрение могут лишь в Европе. Причиной тому – отсутствие необходимого оборудования в Украине. К счастью, доктора помогли найти Сергею клинику в Австрии.

Ранее Снежана Бабкина назвала причину потери зрения ее супруга.