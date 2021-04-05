У Льва Лещенко начались проблемы со здоровьем после COVID-19: Произошли необратимые последствия

В марте прошлого года российский певец Лев Лещенко переболел COVID-19. Но 79-летнему артисту не удалось избежать последствий после болезни.
Как он рассказал в программе "Судьба человека", что перенес четыре сердечных приступа.
"У кого-то тромбоз, у кого-то воспаление кишечника. У меня, например, было четыре сердечных приступа. Слава богу, что сейчас уже месяца четыре ничего не беспокоит. Была жуткая стенокардия. Тебя просто кошмарит и колбасит так, что ты вылетаешь", – поделился новостями о своем здоровье певец.
Лев Лещенко с супругой / Фото: instagram.com/leshchenko_lv
Супруга Льва Лещенко Ирина добавила, что им пришлось пересмотреть свои привычки.
"Он (COVID-19) очень хорошо нас стал трепать. Мы чуть-чуть полечились, а уже произошли необратимые последствия в организме. Пришлось серьезно взяться за свое здоровье", – сказала супруга российского певца.
Ранее мы рассказывали, что победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина срочно госпитализировали с COVID-19.