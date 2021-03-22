LG Electronics может прекратить выпуск навороченных смартфонов

В компании уже который год прослеживается убыток относительно продаж смартфонов

LG Electronics Inc. все еще размышляет о судьбе своего убыточного мобильного бизнеса. Об этом сообщили в понедельник инсайдеры отрасли, пишет "The Korea Bizwire".

Мобильный бизнес LG находится в минусе со второго квартала 2015 года. В прошлом году совокупные операционные убытки компании достигли почти 5 триллионов вон, а это около 4,4 миллиардов долларов США.

Аналитики предсказывают, что LG либо закроет, либо продаст свой мобильный бизнес, либо, по крайней мере, сократит его.

Смартфоны LG / Фото: Unsplash

Реклама

Эксперты говорят, что в данный момент сложно продать весь мобильный бизнес, как и частичную продажу подразделения.

LG, когда-то занимавший третье место в мире по производству мобильных телефонов, как сообщается, вела переговоры с Vingroup из Вьетнама и Volkswagen из Германии, но, по мнению отраслевых обозревателей, не смогла добиться заметного прогресса.

Поскольку план реструктуризации мобильного бизнеса LG, по-видимому, действует в течение двух месяцев, отраслевые специалисты по отслеживанию теперь предполагают, что компания больше склоняется к варианту закрытия мобильного подразделения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что WhatsApp исчезнет со смартфонов.

Также мы писали о том, что гаджеты подслушивают разговоры украинцев.