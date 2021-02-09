Лицо девушки из-за неудачной маски неожиданно стало оранжевым (видео)

Популярная TikTok-блогерша по имени Лорен сделала косметическую маску для кожи, после чего ее лицо окрасилось в оранжевый цвет. Своими ощущениями взволнованная девушка поделилась в коротком ролике, появившемся на ее странице.

"Моя сестра рассмеялась, увидев меня", – прокомментировала курьезный инцидент героиня ролика.

По словам Лорен, необычный рецепт маски для лица она нашла в интернете, и решила приготовить ее самостоятельно в домашних условиях. Средство должно было улучшить состояние проблемной кожи с акне.

Видео: tiktok.com/@laurenjrennie

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На опубликованном видео блогерша объясняет, что нанесла цветную смесь на лицо и вскоре обнаружила, что ее руки окрасились. В конце видео Лорен показала, что после применения маски ее лицо стало оранжевого цвета.

Публикация Лорен в TikTok быстро стала вирусной и набрала более миллиона просмотров. Подписчики утешают девушку и призывают ее сильно не беспокоится, ведь рано или поздно краска смоется. "Лучше, конечно, раньше", – смеется в комментариях под видео один из пользователей Сети.

Какие модные маски для лица действительно работают – смотрите видео:

Напомним, ранее мы рассказывали о альгинатной маске для лица: польза и применение. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle опубликовали лучшие рецепты очищающих масок.