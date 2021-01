Лицо женщины полностью покрылось волосами: врачи объяснили причину (фото)

На лице, шеи и верхней части тела 51-летней женщины из австралийского города Мельбурн начали расти тонкие волосы – лануго. Аномальный случай описан в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

После появления волос австралийка чувствовала постоянную усталость, также она начала кашлять и сильно похудела.

Во время обследования у пациентки выявили 12-миллиметровую аденокарциному, располагающуюся в правом легком. Злокачественная опухоль могла появиться в результате злоупотребления никотином – женщина курила в течение 37 лет.

Фото: New England Journal of Medicine

Австралийке назначили курс лечения. Она прошла химиотерапию и радиотерапию. Через два месяца после начала лечения рост волос замедлился, проблема потери веса была решена, а кашель исчез.

