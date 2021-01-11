Лиза Арзамасова из "Папиных дочек" впервые показала фото с мужем

Актриса Лиза Арзамасова из сериала "Папины дочки" в декабре минувшего года вышла замуж. Ее избранником стал 47-летний российский фигурист Илья Авербух, с которым она встречалась около 8-ми лет.

Накануне Лиза опубликовала на своей странице в Instagram новое фото с супругом.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух / Фото: instagram.com/liza_arzamasova

"С мужем... Слово-то какое новое, приятное", – подписала свой пост Арзамасова.

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Илья и Елизавета начали встречаться еще в 2012 году, когда Арзамасова принимала участие в телепроекте "Лед и пламень", где Авербух был постановщиком и продюсером. На тот момент Елизавете было всего 17 лет.

У фигуриста есть 16-летний сын от первого брака Ириной Лобачевой, который после развода родителей живет с Ильей.

Ранее украинская гимнастка Анна Ризатдинова заявила, что они с Сергеем Мельником больше не вместе.