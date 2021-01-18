Лиза Кудроу поделилась подробностями воссоединения "Друзей". Многие поклонники будут разочарованы

Поклонники сериала "Друзья" с нетерпением ждут воссоединения легендарной шестерки. Исполнительница роли Фиби Лиза Кудроу, которая недавно попала в скандал из-за Украины, опровергла самый популярный слух о продолжении ситкома. Об этом сообщает Deadline.
Лиза Кудроу поделилась более подробной информацией о воссоединении "Друзей" для HBO Max во время интервью с Робом Лоу.
Актриса опровергла то, что это перезагрузка проекта, и они не будут играть своих персонажей. Съемки будут проходить в тех же декорациях, но это будет просто встреча всех актеров.
Подготовка уже идет. Съемки должны начаться ранней весной.
"Я уже кое-что сняла, так что мы определенно будем это делать", – заинтриговала Лиза.
Напомним, что в ноября месяце Мэттью Перри намекал на то, что съемки могут начаться раньше запланированного.
Ранее Кортни Кокс повторила одну из самых популярных сцен сериала "Друзья".