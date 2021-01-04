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Лолита Милявская поцеловала бывшего возлюбленного Лободы (видео)

4 января, 16:40

Дарина Алексеева

Певица назвала лидера Rammstein своим "братом"

Певица Лолита Милявская показала в новом видео своего друга, Тилля Линдеманна, который ранее шуточно прореагировал на свою "болезнь" COVID-19. 4 января фронтмен Rammstein отмечает день рождения.

Знаменитости встретились в Дубае, где встретили новогодние праздники. В ролике, опубликованном в Instagram Лолиты Милявской, артисты находятся на яхте.

Скриншот Instagram

"Я встретила своего брата. Не думайте ничего плохого", – сказала Лолита и поцеловала Тилля Линдеманна в щеку.

В комментариях поклонники подогрели интригу, написав о Светлане Лободе.

Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Прошлым летом Лолита Милявская приковала внимание фанатов своим сильным похудением.

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