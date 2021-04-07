Ломаем стереотипы: как стать моделью в зрелом возрасте

Подиум ждет вас. Даже если вам 60, 70 или даже 80 лет. Модели элегантного возраста становятся все более популярными – они появляются на обложках журналов, рекламируют одежду, косметику и ведут соцсети. Многие из них уверены, жизнь только начинается, если не бояться экспериментировать. Журналисты "Зіркоманії" на телеканале "Украина 24" пообщалась с самыми известными украинками, которые достигли успеха в этом сегменте.

Эти женщины – вне возрастных стереотипов. Они делают тренд нескучную старость. Раньше наши героини представить себе не могли, что когда-то станут моделями и появятся на обложках модного глянца. Например, Галина Бурнышева по образованию журналистка.

Галина Бурнышева / Фото: instagram.com/galinaburnysheva

"Я больше 20 лет работала по профессии, я работала в газете, на телевидении в Казахстане, затем в России. Вот уже 26 лет я живу в Украине, но здесь я как журналист не работала", – говорит Галина Бурнышев

А вот у следующей нашей героини два высших образования. И полжизни она проработала в научно-исследовательском институте. Хотя с детства мечтала быть артисткой.

"Папе очень нравилось, что у меня успехи в математике. Поэтому было сразу решено, что поступаю в КПИ, о театральном даже речи не заходило. Экономист, программист, но я работала все время программистом – тестировала программы. А так всегда любила декламировать стихи", – говорит Наталья Кара

Наталья Кара / Фото: instagram.com/nataliiakara

Наталья Кара еще в 2005 году совершенно случайно попала на телевидение. Купила краску для волос и на упаковку был приклеен телефону на участие в шоу. Суть проекта заключалась в перевоплощении героев, которым подбирали стильный образ и мейк. Наталья решила позвонить, но настроена была скептически. Она сразу предупредила кастинг-менеджера, ей 54 года и она вряд подойдет для съемок.

"Как сейчас помню, это был выходной день. Думаю, кто там в выходной день возьмет трубку. Девушка ответила. Через неделю мне позвонили: "Вы утверждены". Думала, что разыгрывают", – делится модель.

Но после этого проекту наступило затишье и Наталья решила действовать. Ходила на пробы, публиковала фото на сайтах, где ищут актеров.

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И впоследствии Наталии таки начали поступать предложения для съемок в эпизодах сериалов и реалити.

У Галины Бурнышевой тоже похожая история успеха, которая началась с телевизионного шоу. А сейчас она успешная леди, которая открыла модельную школу и написала мотивационную книгу для женщин.

Галина Бурнышева / Фото: instagram.com/galinaburnysheva

"Я никогда не мечтала быть моделью. Я вписалась в этот проект, я сказала что стану моделью и открою свою модельную школу для девочек 40+ . И вот три года школа существует и я могу позиционировать себя как модель. Фактически я была родоначальницей всего этого здесь, к тому как я открыла школу, девушки вдруг в нее пошли, я сама того не ожидала",– говорит Галина Бурнышева.

А вот в следующая героиня Галина Герасимова воспитывала внуков и не подозревала, что когда-то ее жизнь засияет новыми красками. Внук Галины открыл бабушку миру, разместив фото в соцсетях, где ее увидела редакция модного издания. Так женщина впервые попала на обложку в 69 лет. Теперь ей 73, она востребована модель, имеет большой опыт работы с известными дизайнерами и брендами. Снимается в клипах украинских звезд. Также Галина попала в книгу рекордов Украины, как самая старшая модель.

Галина Герасимова / Фото: instagram.com/galgerasimova

"Конечно очень переживала, отказывалась. Потому что понимаете, совершенно не было такого опыта. И такого желания и стремления не было, потому что все это новое было для меня. Сейчас все таки мне это нравится и я думаю что это мое хобби такое, интересное постигло меня", – поделилась Галина Герасимова

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