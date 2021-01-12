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Лучшее в нашей жизни: Лилия Ребрик опубликовала трогательные фото с дочками

12 января, 19:31

Элина Пелешенко

Телеведущая поделилась милыми семейными фото с дочками

Актриса и ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик часто делится семейными фото. Поклонники очень любят такие снимки, и артистка решила их порадовать. В Instagram она опубликовала новые фото со своими дочками.

Тем более, сегодня есть повод – 12 января отмечается День дочери. В честь праздника Лилия поделилась фото, на которых телеведущая с дочками Дианой и Полиной предстали в одинаковых ярких красных шелковых пижамах.

"Сегодня, оказывается, Всемирный день дочери. Я сама – дочь, у меня уже свои две дочери. И это лучшее, что могло произойти в нашей с Андреем Диким жизни",- написала телеведущая.

Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик отметила годовщину свадьбы со своим мужем Андреем Диким.

Ранее мы рассказывали, что Лилия Ребрик сменила имидж.

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