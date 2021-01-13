Лучшие антиковидные щедривки, веселые и смешные стихи (эксклюзив)

Как прогнать болезни антиковидными щедривками: разучивайте прикольные стихи и песни от Сегодня.Lifestyle

В канун старого Нового года самое время щедровать и желать друг другу здоровья и благополучия. А поскольку в 2021 году период Святок в Украине приходится как раз на время локдауна, то и песни-щедривки у нас не простые, а защитные от всяких болезней, вирусов, напастей и плохого настроения.

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Специально для вас Сегодня.Lifestyle придумали и подготовили эксклюзивные щедривки на современный лад. Желаем вам здоровья, и пусть они подарят вам бодрость духа и тела, зарядят юмором и оптимизмом!

Прикольная щедривка на Святки

Веселая антисептичная щедривка

Короткая щедривка Щедрик-ведрик

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Антиковидная щедривка на русском языке

Карантинная щедривка Щедрый вечер

Щедривка по мотивам песни

Больше прикольных щедривок, а также смешных колядок и веселых посевалок читайте по ссылке.