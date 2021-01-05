Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

Мы собрали лучшие колядки на Рождество-2021 на русском и украинском языках

В Украине Рождество Христово христиане восточного обряда в Украине отмечают 7 января. Рождественские песнопения – колядки, относятся к главным традициям этого светлого праздника. Сайт Сегодня.Lifestyle собрал лучшие колядки на Рождество-2021 на русском и украинском языках.

Лучшие колядки на Рождество / Фото: Depositphotos

Колядки на Рождество на русском языке

Народные колядки на Рождество

***

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

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Короткие стихи для колядок на Рождество

***

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

Лучшие колядки на Рождество / Фото: Depositphotos

Колядки на Рождество небольшие

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пирожок,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

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Прикольные колядки на Рождество

***

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

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Колядки на Рождество короткие 2021

***

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога!

Смешные колядки на Рождество

***

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом –

Туда жито кустом.

Куда коза рогом –

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

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Добрые колядки на Рождество Христово

***

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

Лучшие колядки на Рождество / Фото: Depositphotos

Христианские колядки на Рождество 7 января

***

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

Колядки на Рождество Христово на украинском языке

Колядки на Рождество по-украински

***

Я – маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки –

Це мої потішки.

Стишки на Рождество: колядки короткие

* * *

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

Колядки на рождественские песни

* * *

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір!

Стихи на рождество колядки

* * *

Що в дядька, дядька

Три стоги стоять.

Один стіг пшениці —

На паляниці,

Другий стіг гречки

На варенички,

А третій овса,

Та й колядка вся.

Детские колядки на Рождество короткие

* * *

Коляда, коляда

На поличку погляда.

Там ковбаси лежать,

Вони в шанічку біжать.

Дай, бабо, ковбасу –

Літом коней попасу.

Не даси ковбаси –

Хоть сама паси.

Лучшие колядки на Рождество / Фото: Depositphotos

На Рождество Христово колядка

* * *

Бігла Маруся по льоду.

Загубила коляду.

Ти, Олено, не гуляй

Та коляду пошукай.

Будьте здорові, з Різдвом!

Тексти колядок на Рождество на украинском языке

* * *

Ой на річці на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

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Колядки для детей на Рождество

* * *

Ой дай, Боже, святок діждати,

Підем до діда колядувати.

А в нашого діда є багато хліба:

Два стіжки жита, а третій пшениці

На паляниці,

А четвертий гречки на гречанички,

А п'ятий вівса та й колядка вся.

Добривечір!

Колядки на Рождество текст

***

Проспіваю я колядку

На весь голос, на всю хату:

— Коляд, коляд, коляди,

Колядую я один.

Коляд, коляд, колядочка,

Прокидайтесь, маляточка.

Прокидайтесь, годі спати,

Будем всі колядувати.

Колядки на Рождество короткие на укра инск ом языке

***

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

Когда щедруют, колядуют и посевают в Украине / Фото: Depositphotos

Стихи на Рождество колядки или щедривки

* * *

Ой чи є, чи нема

Пан господар вдома?

Щедрий вечір, добрий вечір,

Пан господар вдома?

Ой нема, ой нема,

Та й поїхав до млина.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Та й поїхав до млина.

Та й муки спитлювать,

Меду-пива купувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Меду-пива купувать.

Меду-пива купувать,

Щедрівників частувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Щедрівників частувать.

Христианские колядки на Рождество Христово

***

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

Що в Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя родилось –

Ісус маленький.

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

Тож перестаньте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

В добрій надії

Богу молімся.

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

Маленький Ісусик

Не спить, не дрімає,

Своїми руками

Усіх обіймає –

І нашу хатину,

І нашу родину,

І всю Україну.

Христос ся рождає!

Самые лучшие колядки на Рождество

***

Ясна зірка засвітила,

Це мати Марія –

Пречиста Лелія –

Бога зродила.

Там Ангели все співають,

І вбогі пастушки –

Вкраїнські діточки –

Христа вітають.

Слава тобі, Христосе, на сіні!

Просвіти рідний край –

І кращу долю дай

Всій Україні!

Колядки на Рождество прикольные

***

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові.

Стихи колядки на Рождество

***

Тешуть теслі з срібла сани,

Стелиться сніжиста путь.

На тих санях в синь незнану

Дитя Боже повезуть.

Тешуть теслі з срібла сани,

Сняться веснянії сни.

На тих санях Ясна Пані,

Очі наче у сарни.

Ходить сонце у крисані,

Спить слов'янськеє Дитя,

Їдуть сани, плаче Пані,

Снігом стелиться життя.

Когда щедруют, колядуют и посевают в Украине / Фото: Depositphotos

Детские колядки на Рождество

***

Я маленький пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочці граю,

Вас всіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте –

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

Детские колядки на Рождество на украинском языке

***

Коляду для вас співаю,

Дай вам боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір

Для дорослих и малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає.

Православные колядки на Рождество: слова

* * *

Коляд, коляд ,коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Колядка на Рождество " Добрий вечір тобі, пане господарю!"

* * *

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Винеси ти нам ковбасок пару,

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винеси сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився,

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотинка водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали –

Колядників пригощали.

Самые лучшие колядки на Рождество 7 января

* * *

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

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