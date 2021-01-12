Лучшие щедривки для детей на украинском языке на Старый Новый год

Рождественские святки – это веселое время народных гуляний, празднования, игр и песен. А еще это время, когда люди колядуют, щедруют и посевают.

Щедривки на Старый Новый год / Фото: Depositphotos

Разучите вместе с детьми украинские щедривки – обрядовые песни, которые поют после Рождества на Щедрый вечер и Старый Новый год. 13 января, со щедрыми пожеланиями богатства, урожая, здоровья и благополучия на весь будущий год.

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Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Полный текст щедривки песни "Щедрик, щедрик, щедрівочка "

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедривки на Старый Новый год / Фото: Depositphotos

Слова щедривки "Прийшли до вас щедрівці"

***

Прийшли до вас щедрівці, чи готові калачі.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

Христе, Христе, Марія на престолі стояла, три крижики тримала.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

А ви люди знайте, Бога споминайте.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

Наше право невелике, на коритя вівса.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

Як не має калача, то дайте нам рогача.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

Візьмем його за поріг, звернем йому правий ріг,

Будем на нім трубіти, пана Бога просити.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

Дайте нам, дайте, як маєте дати,

Бо ми тут не маєм, коли більше ждати.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

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Прикольные щедривки для детей

***

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

А ще мало – дайте сала,

Кільце ковбаски, грудочку кашки.

Умочить у масло, щоб було смачно.

Мати казала, щоб дали сала.

Батько сварився, щоб не барився.

Коротка свитка, ізмерзла литка.

Давайте хутко – побіжу прудко.

Боже, дай вечір добрий!

Давайте дохід довгий!

Щедривки на Старый Новый год / Фото: Depositphotos

Новогодние щедривки короткие

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала:

Що ти, тітко, пекла,

Неси мені до вікна,

Щоб я ручки не пекла!

Не щипай, не ламай,

А по цілому давай.

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Маленькие щедривки для детей на Старый Новый год

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***

Щедрівочка щедрувала,

Ворітечка поламала.

Не журися, хазяїну,

Ворітечка полагожу!

Щедривки на Старый Новый год / Фото: Depositphotos

Детские короткие щедривки

***

Щедрик-ведрик,

Дай вареник,

Щедрик ведрик,

Сивий веприк.

Із колосочка –

Жита мисочка,

Із снопочка –

Ціла бочка.

Вам щедрець –

Мені млинець,

Грудочка кашки,

Пару яєць.

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Веселые щедривки для детей

***

Щедрик добрий.

Я не згірший,

Дайте млинця,

Котрий більший!

Що щедрушка –

То пампушка,

Що щедреник –

То й вареник.

Слова щедривки на 13 января

Щедрик-бедрик,

Дядьку Петрик,

Тітка Варка,

Виносьте підпалка!

Виносьте ковбасу,

Бо хату розтрясу!

Виносьте книш,

Бо впустю в хату миш!

Щедривки на Старый Новый год / Фото: Depositphotos

Красивые щедривки на Старый Новый год

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Детские щедривки на украинском языке

***

Щедрий вечір, а я йду,

Сидить зайчик на льоду.

А я його став питати:

Куди йти щедрувати?

А він мені показав,

Ще й вушками помахав:

Іди, іди туди,

Де добрії люди,

Де хороша господиня,

Де хороший господар

Дають дітям щедрий дар!

Добрий вечір!

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