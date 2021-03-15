Лунный календарь на апрель 2021 года: благоприятные и опасные дни

Узнайте, когда лучше всего загадывать желания, а в какие дни нельзя заниматься важными делами

Луна оказывает серьезное влияние на людей, а ее фазы по-разному воздействуют на наше настроение, эмоции и поведение. Одни люди явно чувствуют зависимость от спутника Земли, другие же часто даже не замечают смену лунных фаз, да и вообще происходящие астрономические явления. В какие дни апреля полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

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Новолуние, полнолуние, первая и последняя четверти Луны, а также дни солнечных и лунных затмений считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют то время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, апрель-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Новолуние и полнолуние в апреле-2021

Новолуние в апреле 2021 года произойдет 12-го числа в 5 часов 31 минуту по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Овна – первым в зодиакальном кругу, знаменующем начало не только лунного месяца, но и года.

Овен действует на людей с повышенной импульсивностью и опрометчивостью. В этот период люди склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений, грубости и резкости, а потому в такие дни не стоит выполнять сложную или требующую напряжения работу. Лучше всего посвятить время спокойному отдыху.

В первые дни новолуния еще рано действовать, зато благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Лунный календарь на апрель / Фото: Unsplash Реклама

Фаза полнолуния начнется 27 апреля, в 6 часов 32 минуты. Она пройдет под знаком Скорпиона, который способен усилить и без того накаленный эмоциональный настрой и привести к неоправданным конфликтам.

В период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения, а под влиянием Скорпиона они становятся истеричными и взвинченными, не способны на компромиссы и уступки. Так что серьезные дела лучше отложить на более благоприятное время.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в апреле-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 4, 6, 7, 9, 10, 12, 22, 23, 26, 27, 28 апреля.

Подходящими днями в апреле-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 2, 3, 13, 15, 20, 24 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в апреле еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 5, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 29, 30 апреля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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