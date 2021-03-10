Лунный календарь стрижек на апрель-2021: в какие дни можно стричь волосы

Узнайте дни, когда можно стричь волосы в апреле 2021 года по лунному календарю

Когда можно стричь волосы в апреле-2021, согласно лунному календарю, а в какие дни лучше отказаться от посещения парикмахерской, чтобы ваша прическа была по-весеннему свежей и привлекательной, а волосы излучали роскошный блеск и безупречное здоровье? Читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в апреле 2021 года и планируйте весенние перемены в своем имидже.

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Лунный календарь на апрель-2021: когда стричь волосы

1 апреля – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

2 апреля – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

3 апреля – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

4 апреля – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

5 апреля – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

6 апреля – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

7 апреля – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

8 апреля – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

9 апреля – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

10 апреля – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

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11 апреля – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

12 апреля – 1, 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

13 апреля – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

14 апреля – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

15 апреля – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest Реклама

16 апреля – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

17 апреля – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

18 апреля – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

19 апреля – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

20 апреля – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

21 апреля – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

22 апреля – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

23 апреля – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

24 апреля – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

25 апреля – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

26 апреля – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

27 апреля – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

28 апреля – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

29 апреля – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

30 апреля – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

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