Лунный календарь стрижек на март-2021: в какие дни можно стричь волосы

Узнайте самые подходящие дни, когда можно стричь волосы в марте 2021 года по лунному календарю

Когда можно стричь волосы в марте-2021, согласно лунному календарю? Ведь начало весны предполагает расцвет, пробуждение от зимних холодов, прихорашивание и обновление, в том числе причесок. В какие дни все-таки не стоит менять свой внешний вид? Чтобы ваши волосы были здоровыми и сияющими, а прическа вам приносила радость, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в марте 2021 года и планируйте весенние перемены в своем имидже.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

Лунный календарь на март-2021: когда стричь волосы

1 марта – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

2 марта – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

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3 марта – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

4 марта – 21 лунный день. Благоприятный день для смены имиджа – вы сможете улучшить отношения с близкими.

5 марта – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

6 марта – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

7 марта – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

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8 марта – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

9 марта – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

10 марта – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

11 марта – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

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12 марта – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

13 марта – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

14 марта – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

15 марта – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

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16 марта – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

17 марта – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

18 марта – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

19 марта – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

20 марта – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

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21 марта – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

22 марта – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

23 марта – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

24 марта – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

25 марта – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

26 марта – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

27 марта – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

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28 марта – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

29 марта – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

30 марта – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

31 марта – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

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