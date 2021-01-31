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Лужа крови, перелом и рассечение: Тарас Цымбалюк серьезно травмировался на съемках (фото)

31 января, 13:58

Анна Пономаренко

Цымбалюку сломали нос

Звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который ранее рассказал о своем стиле, получил серьезную травму во время съемок очередного проекта. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Актер получил закрытый перелом костей носа и рассечение, ему также накладывали швы. Тарас поделился подробностями инцидента.

"Мы снимали драку, которую, как мне показалось, отточили...Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного поскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, завершенный на половине съемочный день, и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложили швы, у меня еще и рассечение", – написал Тарас.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Теперь актеру положена минимум неделя больничного режима, врачи прописали ему пять препаратов. Тарас признался, что съемочные дни были расписаны на две недели вперед без выходных, но жизнь внесла свои коррективы.

"От таких ситуаций ни один актер не застрахован. Но, конечно, этот опыт следует добавить в копилку и сделать правильные выводы. Поэтому, друзья, берегите себя и своих коллег. Будьте здоровы!" – рассказал Цымбалюк.

Напомним, Шарлиз Терон повредила руку во время работы над боевиком "Бессмертная гвардия".

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