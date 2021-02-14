"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

Ксения Мишина и Александр Эллерт уже возвращаются с отдыха в Доминикане. День святого Валентина пара проводит в самолете и, пользуясь моментом, публикует новые совместные фото, сделанные в райском уголке.

На странице в Instagram экс-"холостячка" разместила пост, где призналась Эллерту в любви. Так же сегодня делают и другие звезды украинского шоу-бизнеса, поздравляя своих любимых с Днем святого Валентина.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Я люблю тебя и хочу, чтобы ты еще крепче меня обнимал, еще чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами "люблю тебя", – написала Ксения.

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Ее избранник тоже опубликовал в соцсети поздравление для любимой. На фото Эллерт обнимает Мишину так, что не видно, в купальнике актриса или без него.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Фото: instagram.com/ellert_а

"В моем четырехкамерном сердце давно все занято тобой. Люблю тебя неистово, Ксю!" – написал Александр.

Ксения Мишина и Александр Эллерт после финала проекта "Холостячка" начали жить вместе. У Александра есть 13-летняя дочь Эля, а у Ксении – восьмилетний сын Платон.

Напомним, что ранее Мишина показала себя с Эллертом в постели.