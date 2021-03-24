Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: кто будет счастлив

Узнайте свой любовный гороскоп на апрель 2021 года: кто из знаков зодиака встретит свою судьбу, а у кого будет разочарование

Какой знак окажется самым любвеобильным и счастливым в разгар весны? Кого подстерегает и разочарование и даже разлука? Кому из знаков зодиака больше всего повезет в любви? Узнайте в любовном гороскопе на апрель 2021 года.

Не забывайте радовать самых близких и любимых людей, делать им сюрпризы и приятные презенты. В нашем весеннем календаре подарков есть очень много идей, которые смогут удивить каждого.

Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Апрель 2021 года у представителей знака Овен станет хорошим периодом для совместного приятного времяпрепровождения со своей половинкой. Также это подходящее время для примирения и признания в любви. А вот некоторые Овны будут не прочь сходить налево.

Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

У Тельцов апрель-2021 будет периодом, когда захочется творить сообща, причем неважно, что именно. Совместные занятия сближают людей и проверяют их чувства на прочность. Как бонус – неограниченное количество приятных эмоций и эстетического удовольствия от сделанного.

Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Близнецы в апреле-2021 наткнутся на непонимание со стороны супруга или супруги. Дискомфорт и отчужденность в чувствах может выбивать из колеи и отвлекать от работы. Близкие люди из благих побуждений также будут подливать масла в огонь – это скажется на ваших отношениях с любимым человеком.

Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

В апреле-2021 у Рака будут другие интересы, мало связанные с романтикой. Так что взаимоотношения с партнерами из-за этого могут стать напряженными или ограниченными. Вам придется взять на себя дополнительные обязательства. Личная жизнь отойдет на второй план.

Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

В разгар весны даже если словам и поведению Львов будет недоставать романтичности, можно не сомневаться в их серьезности. Вы готовы к долгосрочным отношениям и созданию семьи. Все, что происходит с вами – важно, судьбоносно и достаточно надежно. Партнер это почувствует.

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Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Весна за окном, а Девы настроены слишком серьезно и буднично. Вашим любовным отношениям явно будет не хватать легкости, юмора и беззаботности. Серьезность во взглядах на будущую совместную жизнь с партнером, планирование и расчет – вот ключевые идеи этого периода.

Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня Реклама

Любовные похождения представителей знака Весы в разгар весны имеют все шансы быть удачными – вам понравится. Не то чтобы они были стабильными и предсказуемыми – скорее, головокружительными и захватывающими. Вы оставите свои сомнения на другое время и сферу жизни.

Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионов в апреле 2021 года подстерегает неожиданная влюбленность и даже окрыленность – но вам не привыкать к подобным качелям в своих чувствах. Другое дело – не факт, что это окажется взаимным. Так что традиционных любовных страданий и вздохов вам не избежать.

Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Стрельцы будут склонны критически оценивать свои цели, достижения, а также возможные неудачи именно в сфере любви и взаимоотношений. Обычными явлениями этого периода станут критичность к себе и партнеру, категоричность суждений, претензии и высказывание неудовольствия.

Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

В апреле 2021 года Козерогам можно даже не пытаться искать краткие пути разрешения конфликтов и спорных моментов во взаимоотношениях. Вы склонны копаться в мелочах, за которыми не видите более глобальной картины. Над такими отношениями нависнет угроза.

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Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеев не понимают, да и им будет трудно понять близкого человека. Это лишь усложняет чувства, а заодно проверяет их на прочность. Сложно не поддаться порыву, чтобы изменить или даже прекратить нынешние отношения. Такое испытание будет под силу лишь настоящей любви.

Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В разгар весны взаимоотношения у Рыб будут непредсказуемыми и разнообразными. Вы будете метаться между ощущением полного счастья и гнетущими сомнениями. Не давайте ревности овладеть вами, сохраните свою любовь – это приведет к возникновению более прочных уз.

Смотрите астрологический гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали гороскоп от астролога на 2021 год для всех знаков зодиака.