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Люди массово делают фотки на Марсе. Как за одну минуту получить свой снимок

19 февраля, 15:46

Владимир Грисюк

Мы тоже не удержались и сделали несколько снимков

18 февраля американский ровер Perseverance ("Настойчивость") успешно приземлился на Марсе и передал на Землю первые черно-белые снимки с поверхности Красной планеты. Безусловно, они моментально разошлись по соцсетям и даже стали мемом.

NASA очень хорошо подготовилось к посадке и, чтобы подогреть интерес публики, еще в июле 2020 года представило интерактивные функции, связанные с новым марсоходом: агентство создало маски для соцсетей, предложило отправить на соседнюю планету имена людей, напечатанные на микрочипе, и запустило фотокабину – генератор изображений с шаблонами.

Кстати, чтобы сделать свой снимок, нужно зайти на сайт Mars Perseverance Photo Booth, выбрать фотографию в верхнем меню (Upload Image), выбрать фон – в нижнем (Choose a Background), а затем скачать снимок (Download Your Photo).

Mars Perseverance Photo Booth
Фото: "Сегодня"

Снимки, сделанные с фотокабины, снова начали появляться в соцсетях после того, как Перси (изобретатели так называют Perseverance) совершил посадку в кратере Езеро на Марсе.

Признаемся, мы тоже не удержались

Редактор проекта "Фаново" Владимир Грисюк
Фото: "Сегодня"

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Фото: "Сегодня"

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Фото: "Сегодня"

Напомним, ранее космический зонд "Аль-Амаль" первой марсианской миссии ОАЭ передал на Землю изображение, снятое им с орбиты Марса.

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Источник: Сегодня

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