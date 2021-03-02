Люди массово "оживляют" мемы с помощью нейросети (фото)

Генеалогическая компания MyHeritage представила функцию Deep Nostalgia ("Глубокая ностальгия"), которая позволяет превращать фото в короткие видео, на котором человек улыбается, подмигивает и кивает.

Вместо того чтобы создавать анимации семейных фотографий, пользователи стали оживлять мемы, в том числе скандальную "русскую Аленку".

Мы собрали несколько ярких примеров из соцсетей.

Чтобы анимировать изображение, нужно зарегистрироваться на MyHeritage.com и загрузить фото.

Программа подготовит 15-секундное видео, на котором человек с фотографии моргает, улыбается, вертит головой и смотрит по сторонам.

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Напомним, ранее мы собрали лучшие украинские народные мемы. Кроме этого, прочитайте интервью с автором знаменитого мема про ватников.