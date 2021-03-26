Мадонна украла фото незнакомки и "прифотошопила" свое лицо. Обман раскрылся

Скандал, который разгорелся шесть лет спустя. Знаменитая певица Мадонна, чья дочь, кстати, тоже недавно попала в скандал, в 2015 году опубликовала на своей странице в Instagram фото девушки и с помощью ретуши добавила на снимок свое лицо.

Однако артистка упустила один момент, а именно – попросить разрешение у девушки на то, чтобы использовать ее фото, причем не просто так – артистка опубликовала снимок в рамках пиар-кампании своего альбома.

Австралийка по имени Амалия Голди еще в 2015 году увидела, что поп-звезда использовала ее фото. Девушка попыталась связаться с командой Мадонны, но безрезультатно. И только спустя шесть лет о скандале вспомнили, и певицу начали критиковать за это в соцсети.

Фото: Instagram

"Когда Мадонна публикует свое фото, чтобы прорекламировать свой новый альбом, но это вообще-то твое тело (я не шучу)", – написала Амалия в соцсети.

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В Instagram над артисткой уже подшучивают и пишут, что вообще-то некрасиво воровать чужие фото.

Скриншот: Антиглянец

Ранее мы писали, что 62-летняя Мадонна сделала татуировку и похвасталась ею в Instagram.