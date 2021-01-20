Магия перспективы: 17 невероятных снимков с оптической иллюзией

Португальский дизайнер и фотограф-аматор Филипп SJ из Лиссабона создает стильные и необычные снимки для Instagram, не используя для этого никаких специальных средств. В ход идет только бешенная фантазия самого автора и камера обыкновенного мобильного телефона!
"До этого я использовал Instagram, как и все остальные люди. Делал банальные фотографии своих родственников, еды… Но однажды я снял племянника сверху и заметил, что необычный выбор перспективы и ракурса полностью меняют эстетику кадра. После этого я начал знакомиться с удивительными творческими проектами фотографов из разных уголков мира и понял, что и сам хочу таким одним из них", – признается Филипп SJ.
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Ниже представлены самые интересные его работы.
1. Небесное ремесло
2. Эйфелева башня
3. "Держись, братан!"
4. "Пожалуйста, просто не делай этого!"
5. Вкусное небо
6. Лети высоко
7. Волшебная шляпа
8. Тяжелая ноша
9. "Папаша, огоньку не найдется?"
10. "Отпусти меня"
11. Деревянные ноги
12. Принтер сломался
13. LEGO большого размера
14. НЛО?
15. Тем временем в Хогвартсе
16. Спонтанная река
17. Младший брат незаметно вырос
Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто бы завис над океаном.
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Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.
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