Магнитные бури в феврале 2021 года: прогноз на месяц

В какие дни в феврале 2021 года ожидаются серьезные магнитные бури и всплески солнечной активности? Какая будет геомагнитная обстановка на День сурка, Китайский Новый год, День святого Валентина, Сретение Господне, а также в другие дни февраля? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на февраль-2021 в нашей статье.
Согласно прогнозу, уже с самого начала февраля Солнце будет неспокойным и заставит землян немного поволноваться. Также в течение месяца ожидается несколько всплесков геомагнитных колебаний.
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Зная прогноз активности Солнца, метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.
Прогноз магнитных бурь на февраль 2021 года
Незначительные магнитные колебания в феврале возможны 7, 8, 20, 22 числа.
Магнитные бури в феврале ожидаются 1, 2, 21 и 28 числа.
Смотрите видео, как пережить магнитные бури:
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