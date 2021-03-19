Макс Барских выпустил клип и дуэтную песню с известной российской певицей

Украинский певец Макс Барских и российская певица Zivert, которых сравнили с Дэвидом и Викторией Бекхэм, выпустили первый совместный трек Bestseller.

Над клипом в стиле киберпанк и песней артисты работали целый год. Режиссером видеоработы выступил Алан Бадоев.

В комментариях поклонники артистов отметили, что давно ждали, когда Макс и Юлия (настоящее имя певицы Zivert) выпустят дуэтную композицию.

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Отметим, что Zivert очень популярна как в России, так и в Украине. Летом прошлого года артистка отменила два концерта в Киеве и в Одессе, сославшись на усиление карантина из-за пандемии COVID-19. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что менеджеры Zivert заявили – истинная причина отмены концертов – "политические преграды".

Сообщается, что Юлия посещала оккупированный РФ Крым. Кроме этого, с 2019 года Юлия Зиверт числится в базе "Миротворца" за "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".

Напомним, Макс Барских шокировал заявлением о детях.