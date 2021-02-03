Максимов день: поздравления с именинами и что нельзя делать в этот день

День ангела Максима: что можно и нельзя делать в этот день и как поздравить именинников

Сегодня, 3 февраля, наступил Максимов день. Он отмечается в честь памяти святых Максима Исповедника и Максима Грека.

С днем ангела / Фото: Unsplash

Этот день также называли Максимом-Утешителем и Максимом-Исповедником.

Максим в переводе с латинского означает "величайший". Мужчина с таким именем способен многого добиться в жизни. Он умен, самолюбив и горделив, но в то же время доверчив и сам вызывает доверие у окружающих.

Главные традиции Максимова дня:

Святому Максиму молились о благополучии в семье, помощи и заступничестве, особенно за вдов и сирот.

По народной традиции в Максимов день муж с женой выходили во двор и дружно стряхивали с деревьев иней. Этот ритуал помогал еще сильнее сплотить семью, чтобы никто не смог их разъединить.

Также в Максимов день обязательно нужно помянуть добрым словом тех, кто приходит на помощь людям, и отблагодарить их хорошими делами.

В день Максима принято мириться с теми людьми, с которыми вы пребывали в ссоре. Нужно всех простить и самим попросить прощения.

А вот ссориться и выяснять отношения в Максимов день нельзя.

Также не стоит отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

Важно в этот день проявлять смирение и дружелюбие к окружающим.

С днем ангела / Фото: Unsplash

А еще обязательно поздравьте всех знакомых Максимов с их именинами. Мы подготовили красивые, нежные, искренние и радостные поздравления с днем ангела Максима в стихах и прозе.

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Красивое поздравление с именинами Максиму

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Максим, тебя мы поздравляем!

Удачи, радости желаем,

Пусть будет в жизни всё прекрасно.

Живи счастливо, безопасно.



Желаем жить тебе с любовью.

И крепким будет пусть здоровье,

Чудесным самым – настроенье,

И нескончаемым – веселье.

С днем ангела / Фото: Unsplash

Доброе поздравление с именинами Максиму в прозе

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Максим, поздравляю тебя с именинами! Желаю иметь красивую цель в жизни. Множество возможностей и отсутствие любых преград при достижении желанного. Крепкого здоровья, счастливую душу и большое сердце. Пусть все получается самым лучшим образом!

Прикольное поздравление с именинами Максиму в смс

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В этом мире нет Максима

Лучше, круче и сильней,

Чем Максим наш очень милый!

Каждый день с ним веселей.



Максимум бери с вершины,

Максимум от жизни всей.

Пусть удача для Максима

Будет первой из друзей!



Пусть победы все красивы

И шикарная судьба.

Сказочных открытий мира,

Чтоб цвела твоя душа!

С днем ангела / Фото: Unsplash

Прикольные поздравления с именинами Максиму в стихах

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Дорогой ты наш Максим,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.



Пусть, чего желаешь – будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.



Ты защитник и мужчина,

Ты силен, смел и умен.

Назван ты не зря Максимом –

Величайшим из имен.

Красивые поздравления Максиму с именинами в прозе

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Максим, по значению своего имени ты должен быть смелым защитником и настоящим мужчиной. Желаю тебе всегда добиваться цели, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы – кризиса. С Днем ангела!

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