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Максимов день: поздравления с именинами и что нельзя делать в этот день

3 февраля, 13:20

Ольга Козачок

День ангела Максима: что можно и нельзя делать в этот день и как поздравить именинников

Сегодня, 3 февраля, наступил Максимов день. Он отмечается в честь памяти святых Максима Исповедника и Максима Грека.

С днем ангела / Фото: Unsplash

Этот день также называли Максимом-Утешителем и Максимом-Исповедником.

Максим в переводе с латинского означает "величайший". Мужчина с таким именем способен многого добиться в жизни. Он умен, самолюбив и горделив, но в то же время доверчив и сам вызывает доверие у окружающих.

Главные традиции Максимова дня:

С днем ангела / Фото: Unsplash

А еще обязательно поздравьте всех знакомых Максимов с их именинами. Мы подготовили красивые, нежные, искренние и радостные поздравления с днем ангела Максима в стихах и прозе.

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Красивое поздравление с именинами Максиму

***

Максим, тебя мы поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Пусть будет в жизни всё прекрасно.
Живи счастливо, безопасно.

Желаем жить тебе с любовью.
И крепким будет пусть здоровье,
Чудесным самым – настроенье,
И нескончаемым – веселье.

С днем ангела / Фото: Unsplash

Доброе поздравление с именинами Максиму в прозе

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***

Максим, поздравляю тебя с именинами! Желаю иметь красивую цель в жизни. Множество возможностей и отсутствие любых преград при достижении желанного. Крепкого здоровья, счастливую душу и большое сердце. Пусть все получается самым лучшим образом!

Прикольное поздравление с именинами Максиму в смс

***

В этом мире нет Максима
Лучше, круче и сильней,
Чем Максим наш очень милый!
Каждый день с ним веселей.

Максимум бери с вершины,
Максимум от жизни всей.
Пусть удача для Максима
Будет первой из друзей!

Пусть победы все красивы
И шикарная судьба.
Сказочных открытий мира,
Чтоб цвела твоя душа!

С днем ангела / Фото: Unsplash

Прикольные поздравления с именинами Максиму в стихах

***

Дорогой ты наш Максим,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.

Пусть, чего желаешь – будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.

Ты защитник и мужчина,
Ты силен, смел и умен.
Назван ты не зря Максимом –
Величайшим из имен.

Красивые поздравления Максиму с именинами в прозе

***

Максим, по значению своего имени ты должен быть смелым защитником и настоящим мужчиной. Желаю тебе всегда добиваться цели, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы – кризиса. С Днем ангела!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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