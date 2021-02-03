Максимов день: поздравления с именинами и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 3 февраля, наступил Максимов день. Он отмечается в честь памяти святых Максима Исповедника и Максима Грека.
Этот день также называли Максимом-Утешителем и Максимом-Исповедником.
Максим в переводе с латинского означает "величайший". Мужчина с таким именем способен многого добиться в жизни. Он умен, самолюбив и горделив, но в то же время доверчив и сам вызывает доверие у окружающих.
Главные традиции Максимова дня:
- Святому Максиму молились о благополучии в семье, помощи и заступничестве, особенно за вдов и сирот.
- По народной традиции в Максимов день муж с женой выходили во двор и дружно стряхивали с деревьев иней. Этот ритуал помогал еще сильнее сплотить семью, чтобы никто не смог их разъединить.
- Также в Максимов день обязательно нужно помянуть добрым словом тех, кто приходит на помощь людям, и отблагодарить их хорошими делами.
- В день Максима принято мириться с теми людьми, с которыми вы пребывали в ссоре. Нужно всех простить и самим попросить прощения.
- А вот ссориться и выяснять отношения в Максимов день нельзя.
- Также не стоит отказывать в помощи тем, кто о ней просит.
- Важно в этот день проявлять смирение и дружелюбие к окружающим.
А еще обязательно поздравьте всех знакомых Максимов с их именинами. Мы подготовили красивые, нежные, искренние и радостные поздравления с днем ангела Максима в стихах и прозе.
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Красивое поздравление с именинами Максиму
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Максим, тебя мы поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Пусть будет в жизни всё прекрасно.
Живи счастливо, безопасно.
Желаем жить тебе с любовью.
И крепким будет пусть здоровье,
Чудесным самым – настроенье,
И нескончаемым – веселье.
Доброе поздравление с именинами Максиму в прозе
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Максим, поздравляю тебя с именинами! Желаю иметь красивую цель в жизни. Множество возможностей и отсутствие любых преград при достижении желанного. Крепкого здоровья, счастливую душу и большое сердце. Пусть все получается самым лучшим образом!
Прикольное поздравление с именинами Максиму в смс
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В этом мире нет Максима
Лучше, круче и сильней,
Чем Максим наш очень милый!
Каждый день с ним веселей.
Максимум бери с вершины,
Максимум от жизни всей.
Пусть удача для Максима
Будет первой из друзей!
Пусть победы все красивы
И шикарная судьба.
Сказочных открытий мира,
Чтоб цвела твоя душа!
Прикольные поздравления с именинами Максиму в стихах
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Дорогой ты наш Максим,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.
Пусть, чего желаешь – будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.
Ты защитник и мужчина,
Ты силен, смел и умен.
Назван ты не зря Максимом –
Величайшим из имен.
Красивые поздравления Максиму с именинами в прозе
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Максим, по значению своего имени ты должен быть смелым защитником и настоящим мужчиной. Желаю тебе всегда добиваться цели, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы – кризиса. С Днем ангела!
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