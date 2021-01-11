Мальдивы vs ОАЭ: украинские звезды роскошно отдыхают, пока в Украине локдаун

Каменских уехала на Мальдивы, а Дорофеева уже неделю живет на Бали

Пока в Украине действует локдаун 2021, звезды шоу-бизнеса отдыхают со своими семьями и вторыми половинками. И если Тина Кароль и Ольга Сумская предпочитают отдых в горах, то другие селебритис отправились в теплые страны.

В этом сезоне у наших звезд два популярных направления: Мальдивы и ОАЭ. Далее в материале рассказываем, где проводят время Дантес и Дорофеева, куда поехала Анна Ризатдинова, и на каком курорте можно встретить Олю Полякову.

Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая рассталась с Сергеем Мельником, отправилась в Дубай. До этого знаменитость успела погулять по улочкам Львова и покататься на лыжах в Буковеле. Последние дни отпуска Анны прошли в ОАЭ.

Санта Димопулос

Фото: instagram.com/santadimopulos

Победительница "Танців з зірками-2020" Санта Димопулос увезла семью в Дубай. В Instagram экс-"ВИА Гра" делится фотографиями с побережья, где прогуливается со своей дочкой.

Подписчикам Санта призналась, что выбрала эту локацию для отдыха, так как в условиях пандемии "особо некуда больше полететь".

Катя Осадчая

Фото: instagram.com/kosadcha

Ведущая Катерина Осадчая набирается сил тоже в Эмиратах. Туда она поехала в компании своего супруга Юрия Горбунова.

Оля Полякова

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова вместе с семьей тоже отправилась отдыхать в теплую страну. С двумя дочками и супругом Суперблондинка прибыла на Мальдивы. В сторис певица уже показала несколько кадров своего прибытия и себя в купальнике.

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NK

Настя Каменских

Фото: instagram.com/kamenskux

На Мальдивах проводят время и сладкая парочка Настя Каменских и Потап. Супруги делятся в соцсетях фотографиями с пляжа, а в сторис рассказывают, чем занимаются на отдыхе. Настя не упускает возможности похвастаться своими купальниками.

NK и Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

MONATIK

MONATIK с семьей

Фото: instagram.com/monatik_official

Артист Дима Монатик с женой Ириной и двумя сыновьями сейчас наслаждается времяпровождением на Мальдивах.

В своем Instagram-аккаунте MONATIK активно делится фотографиями с отпуска. А накануне певец показал, как учит детей плавать.

Ольга Фреймут

Фото: instagram.com/stories/freimutolia

На Мальдивах сейчас и Ольга Фреймут. В Instastories ведущая показала себя и младшую дочь Евдокию. При это старшая дочка Ольги – Злата Митчел – осталась в Украине, чтобы покататься с гор в Буковели.

Надя Дорофеева

Дантес и Дорофеева

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А вот певица Дорофеева вместе с супругом Владимиром Дантесом улетели на Бали. Пара живет в атмосферных апартаментах с бассейном и открытой террасой, катается на скутерах и купается в океане.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сколько стоит отдых в ОАЭ

Неделя отдыха в Дубай, к примеру, в отеле с террасой, обойдется в 17-30 тысяч гривень. Есть варианты и дороже, в зависимости от расположения и удобств. Отель All Inclusive может достаться путешественнику за 36 тысяч гривень по скидке.

Сколько стоит отдых на Мальдивах

Мальдивы обойдутся порядком дороже. Пожить неделю на острове Диффуши можно за 65 тысяч гривен, с учетом скидки. В остальном стоимость жилья может вырасти до 112 тысяч гривен в разных популярных курортных зонах.

Ранее певица Злата Огневич показала фото в купальнике на пляже в Египте.