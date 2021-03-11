MamaRika в 18 лет злоупотребляла алкоголем: "Пыталась забыться"

MamaRika, раскрывшая секреты стройной фигуры, – известная украинская певица, которую некоторые помнят под псевдонимом Эрика. Артистка рассказала о своем пути к популярности и алкогольной зависимости.

Настя Кочетова (настоящее имя артистки) прославилась еще в 18 лет. Тогда она участвовала в очень популярном проекте "Американский шанс". И ей даже предлагали остаться за рубежом именитые продюсеры. Но юная певица решила вернуться домой, надеясь на развитие своей карьеры на родине. Дома, после последней команды "Стоп. Снято", с Настей распрощались.

"Я, понимая, что я в полной заднице, возвращаюсь в Червоноград, работаю где-то там продавцом", – вспоминает певица в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

MamaRika / Фото: Иван Марчук

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Мучительное падение Настя пыталась залечить алкоголем!

"Я там отрывалась, как могла, и пробовала забыться. Но потом поняла, что это не работает, от этого становится еще хуже", – объясняет MamaRika.

Девушка взялась за ум, переехала во Львов и открыла свою вокальную студию. У нее появилось немало учеников. И, собственно, благодаря одному из них Настя попала на "Фабрику звезд" – она ​​прошла кастинг вместо ученицы, которая не появилась на кастинге. Проект вернул Насте популярность и дал старт сольной карьере с громким именем Эрика.

Ранее MamaRika певица заявила, что ей пришлось отказаться от алкоголя через периодические провалы в памяти.