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Маму Наташи Королевой сравнили с Фионой из "Шрека": фото

12 февраля, 13:42

Анна Пономаренко

Неужели похожа?

К своему 75-летию Людмила Порывай, мать певицы Наташи Королевой, устроила себе романтическую фотосессию с цветами. Яркая фотосессия – отличная идея для подарка ко Дню всех влюбленных. Кстати, мы подобрали 14 классных идей, как вместе с любимым провести 14 февраля.

И пока все восхищаются внешним видом и романтическим образом Людмилы в ее 75, некоторые в Сети уже успели сравнить ее с принцессой Фионой из мультика "Шрек".

Мать Наташи Королевой Людмила и принцесса Фиона из мультфильма "Шрек" / Фото: instagram.com/koroleva__star

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"Фиона уже не та", "Похожа на Фиону", "Фиона", – пишут комментаторы.

Скриншот: Facebook

Не только мать Наташи Королевой сравнивали с известными персонажами. Так, недавно мы рассказывали, что поклонники Наташи Королевой сравнили ее новую прическу со стрижкой юного Джастина Тимберлейка.

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