Март-2021: китайский календарь стрижек, влияющий на судьбу

Астрология, как и китайская медицина, базируется на изучении природных циклов. Ранее мы рассказывали, как звезды влияют на состояние волос и прически, в зависимости от лунного календаря.
Но в отличие от западной астрологии, китайская утверждает, что стрижка влияет не на рост волос, а на жизненные обстоятельства.
Специально для читателей "Сегодня" эксперты киевской "Лаборатории фэн-шуй" подготовили краткий китайский календарь стрижек на март-2021. Речь лишь о стрижке или подрезании кончиков волос – окрашиваться можно в любой день. Главное правило: делайте это в светлое время суток.
Стрижка повлияет особенно, если рядом с датой указано животное вашего года рождения. Обстоятельства разворачиваются в течение недели, а энергия имеет накопительный эффект от стрижки к стрижке. Поэтому рекомендуется выбрать определенное обстоятельство и придерживаться этих дней во время каждого похода к вашему мастеру.
Стрижки в марте-2021 по китайскому календарю
1 марта – нарушение кровообращения, что ухудшит зрение и цвет лица, особенно у Дракона, Петуха, Собаки.
2 марта – утрата имущества (просчеты и кражи), особенно у Тигра, Обезьяны, Петуха, Собаки, Свиньи.
3 марта – выход за пределы бюджета, особенно у Тигра, Змеи, Лошади.
4 марта – сложное заболевание, особенно у Быка, Кролика, Дракона, Козы, Собаки.
5 марта – заболевания, особенно у Тигра и Кролика.
6 марта – финансовый рост, особенно у Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Лошади. При этом не рекомендуется стричься Крысе, Обезьяне, Свинье.
7 марта – инфекционное заболевание у Кролика.
8 марта – неврозы, агрессивно-депрессивные состояния. От стрижки лучше отказаться.
9 марта – удача и счастливые обстоятельства, особенно у Крысы, Змеи, Свиньи. Не рекомендуется Козе, Обезьяне, Петуху.
10 марта – радостные обстоятельства, особенно у Крысы, Быка, Дракона, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Змее, Лошади.
11 марта – привлечение конфликтных ситуаций у Быка, Дракона, Козы, Собаки.
12 марта – душевные переживания у Крысы, Тигра, Кролика.
13 марта – опасные ситуации и неконструктивная критика действий у Крысы, Петуха, Свиньи.
14 марта – обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни. От стрижки лучше отказаться.
15 марта – ссоры и заболевания у Крысы, Кролика, Змеи, Свиньи.
16 марта – финансовый рост у Крысы, Тигра, Кролика, Змеи, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Козе, Обезьяне, Петуху.
17 марта – рост сил и укрепление здоровья у Крысы, Быка, Дракона, Козы, Обезьяны, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Змее и Лошади.
18 марта – финансовый рост, особенно у Кролика, Обезьяны, Петуха, Свиньи. Не рекомендуется Быку, Дракону, Собаке.
19 марта – финансовые потери, опасность пострадать от мошенников у Быка, Тигра, Кролика.
20 марта – критика ваших действий и наказание у Крысы, Петуха, Собаки, Свиньи.
21 марта – обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Дракона.
22 марта – легкое недомогание у Быка, Лошади, Козы, Обезьяны.
23 марта – радостные обстоятельства у Крысы, Змеи, Лошади, Свиньи. Не рекомендуется Обезьяны, Петуха.
24 марта – ясность мышления, прояснение ситуации, способность видеть реальное положение вещей у Крысы, Быка, Дракона, Петуха, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Змее и Лошади.
25 марта – заболевания и опасные ситуации у Быка, Дракона, Змеи, Козы, Собаки.
26 марта – личностный рост, который влечет за собой улучшение жизненных обстоятельств у Лошади, Козы, Петуха, Собаки. Не рекомендуется Кролику, Дракону.
27 марта – увеличение материальных благ у Быка, Тигра, Кролика. Не рекомендуется Крысе, Свинье.
28 марта – упадок сил и мотивации у Петуха и Собаки.
29 марта – ухудшение условий жизни у Тигра, Собаки, Свиньи.
30 марта – ухудшение внешнего вида (в частности, цвета лица и "исчезновение блеска в глазах") у Обезьяны и Петуха.
31 марта – крупные финансовые потери у Тигра, Змеи, Лошади.
Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.
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