MARUV поужинала с Филиппом Киркоровым и Ани Лорак в московском ресторане (фото)

Певица MARUV, которая ранее устроила горячие танцы на концерте Моргенштерна, проводит время в России в компании Филиппа Киркорова и Ани Лорак. Артисты были замечены вместе во время ужина в одном из московских ресторанов. А фотографиями со встречи Филипп Киркоров поделился в своем Instagram-аккаунте.

К слову, MARUV веселилась с коллегами не без своего мужа. Александр Корсун тоже был с певицей в ресторане. От туда он поделился серией Instagram-Stories. Так что на День влюбленных супруги будут вместе. Кстати, вот для вас лайфхаки для влюбленных – как провести День святого Валентина.

Со знаменитыми артистами также были известные продюсеры – Дмитрис Контопулос и Илиас Кокотос.

MARUV, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Дмитрис Контопулос, Илиас Кокотос / Фото: instagram.com/fkirkorov

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"Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. И едим самую вкусную еду. И настроение у нас классное. Быть счастливым – это так заразительно!", – написал Филипп Киркоров.

А потом певец назвал Ани Лорак и MARUV "красавицами made in Ukraine".

MARUV и Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

Ранее в Сети обсудили новый имидж Филиппа Киркорова, который перестал носить парики.