Масленица-2021: поздравления и открытки

Мы собрали для вас лучшие картинки и поздравления с Масленицей-2021 в стихах и прозе

С 8 по 14 марта 2021 года украинцы празднуют Масленицу. Так что 8 Марта в нынешнем году – это двойной весенний праздник. Наши предки на Масленицу устраивали пышные гулянья и готовили блины, которые являлись символом солнца и тепла.

Сегодня.Lifestyle собрали для вас яркие открытки, смешные картинки и самые лучшие поздравления с Масленицей-2021 в стихах и прозе.

Вкусные, стильные и модные презенты на мартовские праздники – все это вы найдете в нашем весеннем календаре подарков.

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Поздравления с Масленицей-2021 в стихах

Ура! Закончилась зима!

Неделя блинная пришла.

Всех с Масленицей поздравляю,

Гулянья жаркого желаю!

Ешьте вкусные блины,

Встрепенитесь от зимы.

Пусть отныне в жизни будут

Только солнечные дни!

С Масленицей / Фото: Pinterest

***

Масленица к нам пришла

И веселье принесла!

Всем желаю нагуляться,

Блинов вкусных наедаться!



Будем песни петь, плясать,

Чтоб еще счастливей стать,

Чтобы в каждый дом добро

Вместе с праздником пришло!

С Масленицей / Фото: Pinterest

Поздравления с Масленицей в стихах

С масленицей поздравляю,

На блины к себе зову!

Стол большой я накрываю —

Вас сегодня в гости жду!



Я сегодня вам желаю:

Солнца яркого, тепла,

Счастья без конца и края,

Чтоб в душе весна цвела!

С Масленицей / Фото: Pinterest

***

С Масленицей поздравляю,

Пышных блинчиков желаю.

И с икоркой, и с грибами,

Чтоб их есть всегда с друзьями.

Пусть всеобщее веселье

Вам поднимет настроенье.

Сполна счастьем наслаждайтесь

И как в масле сыр купайтесь.

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Поздравления на Масленицу: смс

Масленица к нам пришла,

Значит скоро, уж, весна!

Всем желаю в этот праздник:

Теплоты, любви, добра!

С Масленицей / Фото: Pinterest

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Масленицу все встречайте!

Стол щедрее накрывайте!

Пусть блинов румяных дух

Согревает всех вокруг!

Поздравления с Масленицей-2021 в прозе

Поздравляю с Масленицей и желаю оставить плохое настроение в уходящих морозах и вкусными блинами проводить холодную зиму.

С Масленицей / Фото: Pinterest

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Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных, пышащих жаром блинов. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!

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Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

С Масленицей / Фото: Pinterest

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Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщенна интересными моментами. С праздниками вас!

С Масленицей / Фото: Pinterest

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Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспечённый блинчик, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.

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Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!

С Масленицей / Фото: Pinterest

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на Масленицу, кроме блинов.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.