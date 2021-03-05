Версія українською
$ 27,76
33,41

Масленица 2021: главные приметы праздника и что нельзя делать

5 марта, 17:09

Ольга Козачок

Узнайте, как правильно встретить и что ни в коем случае нельзя делать на Масленицу-2021

Масленица-2021 продлится с 8 по 14 марта. В этот период люди издавна устраиваются народные гуляния, провожают зиму и встречают весну с теплом. Так что в нынешнем году Международный женский день, который ежегодно отмечается 8 марта, будет не единственным радостным, веселым, весенним праздником, приходящимся на эту дату.

А из нашего календаря праздников и подарков на март вы узнаете, какие еще есть интересные даты в первом весеннем месяце, и сможете выбрать лучшие подарки для близких людей на каждый праздник.

Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно провести Масленицу-2021 и что ни в коем случае нельзя делать с 8 по 14 марта.

Любопытно, что в Украине на Масленицу помимо блинов традиционно подавали вареники. "На Масницю і турок вареника з`їсть", – говорили в народе. Это блюдо считается обрядовым, оно дошло до нас еще со времен трипольской культуры.

С Масленицей / Фото: Depositphotos

Реклама

Что можно делать на Масленицу-2021

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Народные приметы на Масленицу

На Масленицу пекут блины / Фото: Depositphotos

Что нельзя делать на Масленицу-2021

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи Как поздравить человека с праздником, когда он далеко Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: 5 праздничных рецептов Красная, черная или кабачковая: какая икра лучше подходит к блинам
видео праздники Масленица приметы традиции запреты

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Путин высказался о новой Мировой войне
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини