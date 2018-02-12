Версія українською
$ 27,76
33,41

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

8 марта, 15:04

Ирина Маслова

С грибами, лососем и не только

Масленица в 2021 году проходит с 8 по 14 марта. Мы подготовили для вас идеи вкусных несладких начинок для блинов, которые можно легко приготовить из доступных продуктов.

Во время Масленицы церковный устав запрещает есть мясо – разрешены лишь молочные продукты, яйца и рыба. Если вы относитесь к правилам строго, воздержитесь от употребления мяса и птицы.

А что можно подарить на Масленицу, чтобы порадовать близких — читайте в нашем весеннем календаре подарков.

Грибная начинка для блинов

Блины с грибами / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте измельченный лук до мягкости. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, готовьте еще несколько минут.
  2. Добавьте грибы, нарезанные пластинками или мелкими кубиками. Жарьте 15-20 минут.
  3. Затем добавьте сметану по вкусу, рубленую зелень и тертый сыр. Приправьте солью и перцем.

Читайте также: Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

Творожная начинка для блинов с зеленью

Блины с зеленью / Фото: Pixabay

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Творог смешайте со сметаной, посолите и поперчите. Можно воспользоваться миксером.
  2. В полученную массу добавьте измельченную зелень и еще раз хорошо перемешайте.
  3. Выложите 1-2 столовые ложки творожной начинки на каждый блинчик и сверните его конвертиком, треугольником или трубочкой.

Начинка для блинов из семги и сливочного сыра

Блины с семгой и зеленью / Фото: Depositphotos

Реклама

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Семгу нарежьте тонкими ломтиками. Зелень вымойте, обсушите и порубите.
  2. Каждый блинчик смажьте сливочным сыром. Разложите сверху ломтики рыбы, сбрызните лимонным соком и посыпьте пряными травами.
  3. Сверните каждый блинчик в тугой рулетик и разрежьте на порционные куски перед подачей.

Читайте также: Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу

Начинка для блинов с яйцом и зеленью

Блины с зеленью / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Яйца отварите вкрутую и натрите на терке.
  2. Зеленый лук измельчите и обжарьте на смеси двух масел до мягкости.
  3. Смешайте яйца, лук и нарезанный укроп, посолите. Наполните начинкой блины.

Мясная начинка для блинов с рисом

Блины с мясом / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Отварите мясо вместе с лавровым листом и перцем. Бульон сохраните.
  2. Лук измельчите и обжарьте в растительном масле до золотистого цвета.
  3. Мясо пропустите через мясорубку, добавьте в сковороду с луком.
  4. Посолите и поперчите. Влейте немного (около 50 мл) бульона и тушите 5 минут, помешивая. Остудите начинку и заверните в блины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на Масленицу-2021 кроме блинов: блюда на каждый день.

Новости на эту же тему:

Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления Празднуем Масленицу-2021 ярко и весело: афиша мероприятий в Киеве Масленица 2021: главные приметы праздника и что нельзя делать
блины Масленица начинка как приготовить

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

В Раде рассказали, как будет происходить отмена летнего времени
Почему распался брак знаменитых актёров
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД