Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

С грибами, лососем и не только

Масленица в 2021 году проходит с 8 по 14 марта. Мы подготовили для вас идеи вкусных несладких начинок для блинов, которые можно легко приготовить из доступных продуктов.

Во время Масленицы церковный устав запрещает есть мясо – разрешены лишь молочные продукты, яйца и рыба. Если вы относитесь к правилам строго, воздержитесь от употребления мяса и птицы.

А что можно подарить на Масленицу, чтобы порадовать близких — читайте в нашем весеннем календаре подарков.

Грибная начинка для блинов

Блины с грибами / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

50 г сливочного масла

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

300 г шампиньонов

2 ст.л. петрушки и зеленого лука

Соль

Сметана

50 г твердого сыра

Способ приготовления:

Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте измельченный лук до мягкости. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, готовьте еще несколько минут. Добавьте грибы, нарезанные пластинками или мелкими кубиками. Жарьте 15-20 минут. Затем добавьте сметану по вкусу, рубленую зелень и тертый сыр. Приправьте солью и перцем.

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Творожная начинка для блинов с зеленью

Блины с зеленью / Фото: Pixabay

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

300 г творога

100 г жирной сметаны

большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)

соль, перец

Способ приготовления:

Творог смешайте со сметаной, посолите и поперчите. Можно воспользоваться миксером. В полученную массу добавьте измельченную зелень и еще раз хорошо перемешайте. Выложите 1-2 столовые ложки творожной начинки на каждый блинчик и сверните его конвертиком, треугольником или трубочкой.

Начинка для блинов из семги и сливочного сыра

Блины с семгой и зеленью / Фото: Depositphotos

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Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

150-200 г малосольной семги

300 г сливочного сыра

Лимонный сок

Укроп, петрушка или зеленый базилик

Способ приготовления:

Семгу нарежьте тонкими ломтиками. Зелень вымойте, обсушите и порубите. Каждый блинчик смажьте сливочным сыром. Разложите сверху ломтики рыбы, сбрызните лимонным соком и посыпьте пряными травами. Сверните каждый блинчик в тугой рулетик и разрежьте на порционные куски перед подачей.

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Начинка для блинов с яйцом и зеленью

Блины с зеленью / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

4 яйца

50 г зеленого лука

5-10 г укропа

1 ст.л. растительного масла

1 ст.л. сливочного масла

Соль

Способ приготовления:

Яйца отварите вкрутую и натрите на терке. Зеленый лук измельчите и обжарьте на смеси двух масел до мягкости. Смешайте яйца, лук и нарезанный укроп, посолите. Наполните начинкой блины.

Мясная начинка для блинов с рисом

Блины с мясом / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г мяса (можно куриного)

0.5-1 стакан вареного риса

1 луковица

Растительное масло

1 ст.л. сливочного масла

Соль, перец

Лавровый лист

Душистый и черный перец горошком

Способ приготовления:

Отварите мясо вместе с лавровым листом и перцем. Бульон сохраните. Лук измельчите и обжарьте в растительном масле до золотистого цвета. Мясо пропустите через мясорубку, добавьте в сковороду с луком. Посолите и поперчите. Влейте немного (около 50 мл) бульона и тушите 5 минут, помешивая. Остудите начинку и заверните в блины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на Масленицу-2021 кроме блинов: блюда на каждый день.