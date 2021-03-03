Масленица в разгаре: 3 рецепта диетических овсяных блинов

Масленица набирает обороты. И если запланировали в эти дни не только печь блины, но и сделать приятный сюрприз в виде подарка своим друзьям, то в нашем мартовском календаре найдете 5 небанальных идей. А пока предлагаем приготовить овсяные блины. То есть блины, для которых используется овсянка или мука из нее. Они диетические, так как в их составе еще и нет сахара. В конце – бонус. Это сливово-шоколадный джем, который тоже готовится без сахара. И еще, если планируете готовить блины с начинкой, здесь найдете 12 вариантов начинок для каждого знака зодиака.
Овсяные блины
Ингредиенты (на 3 блина)
- 50 г овсянки
- 1 яйцо
- 50 г кефира
- 30 г кипятка
- 1/3 ч. л. разрыхлителя
- соль, подсластитель
Способ приготовления
- Овсянку мелко измельчить блендером, добавить все, кроме кипятка, и хорошо взбить. В последнюю очередь влить кипяток, быстро перемешать. Оставить тесто на 10 мин.
- Выпекать блины на разогретой сковороде.
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Овсяные блинчики с маком
Ингредиенты (на 5 блинов)
- 50 г овсяных хлопьев
- 1 ст. л. мака
- 1 неполная ч. л. разрыхлителя
- 50 г мякоти яблока
- 50 г йогурта
- 1 яйцо
- щепотка корицы
Способ приготовления
- Поместить в чашу блендера овсяные хлопья, измельчить.
- Добавить мякоть яблока кусочками и все остальные ингредиенты – взбить. Оставить тесто на 10-15 минут.
- Хорошо разогреть сковороду, выпекать блины.
Блины овсяные (диетические)
Ингредиенты
- Молоко 2,5% -100 г
- Кефир 2,5% – 50 г
- Яйца – 1 шт.
- Мука овсяная – 50 г
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Сахарозаменитель – 2 г
- Масло оливковое – 1 ч. л.
Способ приготовления
- В чаше соединить яйцо, молоко, кефир, сахарозаменитель, разрыхлитель и соль. Хорошо все перемешивать.
- Добавить овсяную муку. Хорошо перемешать, чтобы тесто было без комочков.
- Добавить оливковое масло. Дать тесту немного постоять, 5-8 мин. достаточно.
- Жарить блины на антипригарной сковороде.
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Быстрый сливово-шоколадный джем
Ингредиенты
- 200 г мякоти сливы
- 2 ст. л. какао
- 1 ч. л. пектина
- подсластитель – по вкусу
- щепотка корицы
Способ приготовления
- Сливу порезать кубиками, поставить на небольшой нагрев в сотейник.
- Смешать какао, подсластитель, пектин, добавить к сливам. Варить до закипания.
- Снять, взбить погружным блендером, остудить.
Здесь узнаете, почему иногда ваши блины плохо пропекаются или получаются невкусными.