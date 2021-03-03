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Масленица в разгаре: 3 рецепта диетических овсяных блинов

9 марта, 09:00

Ирина Маслова

И еще бонус – рецепт быстрого сливово-шоколадного джема к блинам

Масленица набирает обороты. И если запланировали в эти дни не только печь блины, но и сделать приятный сюрприз в виде подарка своим друзьям, то в нашем мартовском календаре найдете 5 небанальных идей. А пока предлагаем приготовить овсяные блины. То есть блины, для которых используется овсянка или мука из нее. Они диетические, так как в их составе еще и нет сахара. В конце – бонус. Это сливово-шоколадный джем, который тоже готовится без сахара. И еще, если планируете готовить блины с начинкой, здесь найдете 12 вариантов начинок для каждого знака зодиака.

Овсяные блины

Фото: instagram.com/yashyulya/


Ингредиенты (на 3 блина)

Способ приготовления

  1. Овсянку мелко измельчить блендером, добавить все, кроме кипятка, и хорошо взбить. В последнюю очередь влить кипяток, быстро перемешать. Оставить тесто на 10 мин.
  2. Выпекать блины на разогретой сковороде.


Овсяные блинчики с маком

Фото: instagram.com/yashyulya/


Ингредиенты (на 5 блинов)

Способ приготовления

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  1. Поместить в чашу блендера овсяные хлопья, измельчить.
  2. Добавить мякоть яблока кусочками и все остальные ингредиенты – взбить. Оставить тесто на 10-15 минут.
  3. Хорошо разогреть сковороду, выпекать блины.

Блины овсяные (диетические)

Фото: instagram.com/sasha.food.blog/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В чаше соединить яйцо, молоко, кефир, сахарозаменитель, разрыхлитель и соль. Хорошо все перемешивать.
  2. Добавить овсяную муку. Хорошо перемешать, чтобы тесто было без комочков.
  3. Добавить оливковое масло. Дать тесту немного постоять, 5-8 мин. достаточно.
  4. Жарить блины на антипригарной сковороде.


Быстрый сливово-шоколадный джем

Фото: instagram.com/yashyulya/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сливу порезать кубиками, поставить на небольшой нагрев в сотейник.
  2. Смешать какао, подсластитель, пектин, добавить к сливам. Варить до закипания.
  3. Снять, взбить погружным блендером, остудить.

Здесь узнаете, почему иногда ваши блины плохо пропекаются или получаются невкусными.

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