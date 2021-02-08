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Мать потеряла дар речи, когда ее сын привел "друга" из леса (фото)

8 февраля, 09:07

Владимир Грисюк

Фотографию необычной встречи женщина опубликовала на своей странице в Facebook

Четырехлетний мальчик по имени Доминик во время семейного отдыха на курорте Массануттен в Вирджинии (США) нашел и привел домой маленького олененка. Увидев это, мать ребенка, Стефани Браун, потеряла дар речи.

Фотографию необычной встречи женщина опубликовала на своей странице в Facebook. Этот пост собрал десятки тысяч лайков и комментариев.

Фото: Facebook | Stephanie Orrantia

По словам Стефани, они всей семьей отправилась на базу отдыха, чтобы провести там выходные. В последний день отпуска американцы уже собирали вещи, а их четырехлетний сын бегал возле дома. Стефани выглянула посмотреть, не случилось ли чего, и увидела, что малыш пришел с олененком.

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Довольно символически, что на пижаме Доминика изображен Рудольф – олень с красным носом, который помогает Санта-Клаусу.

"Я стояла и думала: "Да ладно, такого просто не может быть!". Доминик вел себя как ни в чем не бывало, будто это совершенно нормальная для него ситуация. Они были такие дружные – даже двигались синхронно", – вспоминает Стефани Браун.

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Напомним, в американском городе Эльдорадо, штат Иллинойс, олень принял статую оленихи за самку и попытался спариться с ней, но случайно сломал скульптуру.

Смотрите видео: необычный олень размером с кошку попал на видео

Кроме этого, мы писали о том, что в штате Миннесота в лесу нашли новорожденного оленя с двумя головами и шеями.

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Источники: Сегодня , facebook.com/stephanie.orrantia

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