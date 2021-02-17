Мать ужаснулась, увидев, с кем развлекаются ее маленькие дочери ночью (видео)

25-летняя мать двухлетних тройняшек Кейтлин Николс из американской Джорджии столкнулась с паранормальным явлением у себя дома. Женщина увидела, как ее дети посреди ночи играют с невидимой фигурой.

Соответствующее видео, снятое на скрытую камеру, появилось на YouTube-канале Caters Clips.

По словам Николс, она услышала, как девочки играют у себя в комнате, а потом оттуда вдруг раздались крики. Взглянув на кадры с камеры видеонаблюдения, женщина потеряла дар речи.

Кейтлин Николс столкнулась с паранормальным явлением у себя дома

Фото: 24 Sata

Дети убегали от "призрака", прячась за шкаф, и выкрикивали странные фразы: "Тебе нравятся наши кровати?", "У тебя проблемы?", "Я злюсь на тебя". Периодически они указывали на одно и то же место на стене, будто там находилась невидимая фигура.

В интервью изданию 24 Sata Кейтлин рассказала, что странные вещи в ее доме происходят регулярно. Ранее в комнате тройняшек сами по себе включались игрушки.

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Напомним, пользователь Reddit под ником Altadam поделился загадочным роликом, снятым ночью камерой наблюдения в его гараже.

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Кроме этого, работник систем безопасности одной из британских клиник в Белфасте Джон Маккриди на своей странице в Facebook опубликовал видео "призрака", который якобы попал на запись камеры видеонаблюдения.