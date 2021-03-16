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Мать Юлии Началовой почтила память о ней в годовщину смерти певицы: Невозможно поверить

16 марта, 17:11

Анна Пономаренко

Артистка ушла из жизни 16 марта 2019 года

Ровно два года назад ушла из жизни российская певица Юлия Началова. Артистка умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила в результате отека легких и мозга. Ей было 38 лет. В этот день мать Юлии почтила память дочери в соцсетях.

Таисия Началова сделала репост публикации в Instagram, которая появилась на странице, посвященной памяти Юлии.

"Два года без нашей любимой и безгранично талантливой девочки – Юли Началовой. Поверить в это, понять, принять невозможно до сих пор. О Юле невозможно говорить в прошедшем времени. Она с нами. Она продолжает жить в своих песнях, в своём творчестве", – пишут поклонники Началовой.

Фанаты покойной артистки собрали ее лучшие выступления в один видеоролик.

В комментариях поклонники артистки выражают свои соболезнования в память о ней: "Наша Юленька всегда с нами", "Помним и любим", "Вечная память".

Ранее мы писали, что дочь Юлии Началовой осталась без наследства из-за экс-бойфренда мамы.

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