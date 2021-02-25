Мавка уже не та. В новом тизере мультфильма "Мавка. Лесная песня" показали обновленную героиню

Сегодня, в день 150-летнего юбилея со дня рождения Леси Украинки, вышел новый тизер-трейлер предстоящего мультфильма "Мавка. Лесная песня". 2-х минутный ролик опубликовали на официальном YouTube-канале студии Film.ua.

Анимационный фильм по мотивам легендарной драмы-феерии "Лесная песня" Леси Украинки должен был выйти в этом году, но теперь перенесен на 2022-й. Если в предыдущем тизере была показана лишь одна небольшая сцена, то в новом ролике помимо главной героини мы видим больше локаций, обитателей леса, немного экшена и даже Лукаша – возлюбленного Мавки.

Кадр из мультфильма "Мавка. Лесная песня" / Фото: Скриншот из YouTube

В новом тизере-трейлере главная героиня заметно преобразилась – ее глаза и брови стали выраженно зелеными, поменялась форма лица и одеяние. Не всем зрителям понравилась такая смена образа Мавки.

"Мавка. Лесная песня" / Фото: Скриншот из YouTube

"Все просто шикарно, но Мавка не очень вписывается... Стала немного взрослее, лицо вытянулось... Старая Мавочка была в разы красивее, хотя я вряд-ли что-то уже изменю", – написали в комментариях.

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Скриншот YouTube

Скриншот YouTube

Но не все зрители захотели возвращения прежней Мавки.

Скриншот YouTube

Авторы фильма сообщили, что для создания движений и пластики 3D-героини Мавки была приглашена прима-балерина Национальной оперы, народная артистка Украины Екатерина Кухар.

"На съемочной площадке она воспроизводила действия главной героини, ей даже пришлось выполнить несколько трюков. Результат этой кропотливой, технически сложной работы можно увидеть в сцене с зубрами", – написали в описании к тизеру.

Режиссерами фильма выступают Александра Рубан и Олег Маламуж. Сценарист – Ярослав Войцешек ("Руслан и Людмила: Перезагрузка", Сторожевая застава").

По сюжету, в тизере Мавка приходит на помощь к запуганным зубрам. Мавка, как душа и берегиня леса, чувствует настроение всех его обитателей и может преодолевать их страхи. Наряду с животными в видео появляются мифические существа из древних легенд, а также происходит первая встреча Мавки и Лукаша – фермерского парня, который любит музыку и игру на флейте.

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