Журналист спровоцировал слухи о новом "Бэтмене" и расстроил фанатов

Фанаты успели обрадоваться, что 69-летний американский актер Майкл Китон вернется к роли Бэтмена в дальнейших фильмах вселенной DC. Но оказалось, что это вовсе не так. По крайней мере, пока официального заявления от киностудии нет.

Дело в том, что недавнем интервью для The New Yerk Times президент DC Films Уолтер Хамада рассказал, что в будущем нас ждет две саги о разных Бэтменах, которых сыграют два актера. Как мы помним, одним из них является Роберт Паттинсон, который снимается в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен". А вторым, по предположению фанатов – Майкл Китон, сыгравший Бэтмена в фильмах конца 80-х и начала 90-х. Об этом в Twitter написал журналист Брук Барнс, которому Хамада давал интервью, и тем самым спровоцировал слухи.

Майкл Китон в роли Бэтмена / Фото: themoviedb.org

"Привет. Основываясь на вашем интервью с Уолтером Хамада, некоторые говорят, что WB работают над двумя франшизами о Бэтмене – одной с Паттинсоном, одной с другим актёром. Это правда, что вторым Бэтменом является версия Майкла Китона?", – написал пользователь в Twitter.

И в ответ журналист ответил: "Майкл Китон"

Скриншот Twitter

Фанаты сразу же подумали, что предстоящие фильмы "Флэш" и режиссерская версия "Лиги справедливости" станут последним появлением Бена Аффлека в роли Бэтмена.

Но вскоре журналист разъяснил свое заявление и был сильно удивлен, что пока он был оффлайн, фанаты уже успели утвердить Китона как нового Бэтмена.

Оказалось, что СМИ неверно поняли заявление журналиста.

"Был оффлайн (переезд в другую квартиру) и когда вернулся, увидел это безумие Майкла Китона. Я имел в виду *один фильм*, в котором был уже заявлен Китон, а не новую серию его собственных фильмов о Бэтмене. Если бы у меня была информация о роли Китона помимо "Флэша", я бы, очевидно, поместил ее в свою статью", – разъяснил журналист.

В ответ фанаты ответили:

"Никогда не отвечайте на вопросы о фильмах по комиксам в Twitter".

"Ох, а я думал, что у Китона будет больше фильмов о Бэтмене".

Ранее "Шрек" и Бэтмен стали национальным достоянием США – фильмы будут храниться десятилетиями в Библиотеке Конгресса, так как имеют культурную и историческую значимость.