Медовый блонд и контрастные пряди: тренды в окрашивании волос 2021

Вы уже знаете, как освежить образ вещами из кожи. Но бьюти-эксперименты тоже никто не отменял. Пандемия любопытно повлияла на тренды в окрашивании волос. С одной стороны — фокус на естественность, к которой мы так привыкли, сидя дома. С другой — потребность в новых впечатлениях и ярких красках. Стилисты предлагают балансировать между этими крайностями: добавлять акценты дозировано, а кричащие цвета заменять пастельными. Как это сделать лучше всего, разбираемся дальше.
Медовый блонд
Наконец все блондинки могут вздохнуть спокойно. Больше не нужно покупать фиолетовые шампуни и бороться за идеальный холодный оттенок. В моде медовый, будто поцелованный солнцем, блонд. Вы же видели новый образ Билли Айлиш?
Контрастные пряди у лица
Самый безопасный вариант — выкрасить передние пряди в натуральные оттенки с плавным переходом. Однако настоящим хитом станут пастельные цвета с четкой линией. Причем окрашивать можно не только пряди, но и волосы по всей длине — другим фантазийным оттенком.
Геометричное окрашивание
Предлагаем пойти дальше и добавить цвета блочным окрашиванием. Пряди могут быть разной ширины и оттенков, располагаться вдоль или поперек. Правда, учитывайте, что создать такой шедевр на волосах под силу только опытному мастеру.
50 оттенков рыжего
Кажется, героиня "Хода Королевы" задала новый тренд. Медный, янтарный или огненно-красный — вся палитра рыжего теперь в почете. Девушкам с белой кожей лучше подходят светлые и классические оттенки, смуглянкам — с красноватым подтоном.
Карамельный балаяж
И это не название десерта, а техника щадящего и очень естественного окрашивания. Пряди выборочно сначала осветляют, а затем тонируют. В результате получаются очень красивые блики на волосах, а прическа выглядит объемнее.
Стальной блеск
Если не готовы к кардинальным переменам, поиграйте с природным оттенком. Достаточно добавить пару холодных серебристых акцентов — и волосы будут выглядеть по-новому. Не зря Pantone назвал "безупречный серый" цветом года.
Кстати, раньше мы уже рассказывали о самых трендовых оттенках помады на эту весну и лето.