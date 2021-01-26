Версія українською
$ 28,17
34,23

Медведь догонял напуганного лыжника на курорте и попал на видео

26 января, 10:02

Владимир Грисюк

В результате инцидента никто не пострадал

На горнолыжном курорте в Румынии медведь гнался за лыжником, который спускался по склону. Происходящее сняли на видео пассажиры подъемника.

На кадрах показано, как зверь несколько метров преследует молодого парня. "Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад", – кричат ему люди.

По словам очевидцев, когда турист заметил животное, то сразу же сбросил рюкзак, чтобы отвлечь зверя, и благополучно сбежал, пока медведь изучал пожитки.

Сюжет Вячеслава Лакомкина Видео: Сегодня

В результате инцидента никто не пострадал.

Реклама

По словам полиции и спасателей, в течение дня они получили три звонка о присутствии медведя вблизи горнолыжного курорта в городе Предял. Правоохранители выпустили два предупредительных сообщения для туристов.

Напомним, в одном из национальных заповедников Мексики туристки случайно встретились с черным медведем.

Читайте также: Убегающие от медведя гризли туристы рассмешили очевидцев: видео

Кроме этого, мы опубликовали забавный ролик, на котором показано, как черный медведь ест сэндвичи с арахисовым маслом.

Новости на эту же тему:

В парк "Победа" вернули медведя-великана, которого сломали вандалы (фото) В киевский парк возвращают медведя-гиганта (фото) В России медведь разорвал мужчину в цирке В России цирковой медведь укусил ребенка за голову и напал на дрессировщика
видео Румыния медведь лыжник

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!