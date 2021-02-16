Меган Маркл и принц Гарри дадут интервью Опре Уинфри: какие могут последствия

Уже известно, чем это может обернуться

Меган Маркл и прин Гарри ждут второго ребенка, но на этом сюрпризы от мятежной пары не заканчиваются. Стало известно, что пара даст интервью телеведущей Опре Уинфре. Об этом сообщает People.

Эксклюзивное полуторачасовое интервью выйдет в эфир телеканала CBS 7 марта. Ожидается, что герцоги Сассекские расскажут о решении покинуть королевскую семью и условиях "мегзита", о переезде в США и планах на будущее.

Опра Уинфри, Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images, instagram.com/oprahmagazine Реклама

Как пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдеров из Букингемского дворца, что из-за интервью Меган и Гарри могут лишиться оставшихся регалий. Им придется прекратить работу с благотворительными организациями, а принц Гарри не сможет сохранить свои воинские звания и титулы, которые ему так важны.

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри планирует приехать в Лондон.