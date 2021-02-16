Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка: имя, гражданство и очередь на престол будущего малыша

Второй ребенок герцогов Сассекских должен появиться на свет в конце весны этого года

14 февраля стало известно о том, что Меган Маркл беременна вторым ребенком. Совсем скоро их с принцем Гарри сын Арчи станет старшим братом.

Пара пока не сообщает пол ребенка, да и вряд ли будет раскрывать любые подробности о беременности Меган до рождения малыша.

В Великобритании уже активно обсуждают, как Меган и Гарри назовут второго ребенка, а также уже известно, какое место он займет в очереди на престол. Эти и другие подробности узнайте в нашем материале.

Когда Меган Маркл родит второго ребенка

Ожидается, что малыш появится на свет в конце весны 2021 года. Отметим, что Меган недавно сообщила о выкидыше, который случился у нее в июле прошлого года. Можно предположить, что она забеременела в сентябре-октябре и сейчас находится на 5-6 месяце беременности.

Примечательно, что сын Меган и Гарри, принц Арчи, родился тоже в конце весны – 6 мая.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: instagram.com/misanharriman

Очередь на престол

Второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл станет восьмым в очереди на престол после принца Чарльза, принца Уильяма, троих детей Уильяма – Джорджа, Шарлотты и Луи, принца Гарри и его старшего сына – Арчи Маунтбеттена-Виндзора, сообщает Daily Mail.

Гражданство

Второй ребенок пары автоматически получит американское гражданство, если родится в США. Герцог и герцогиня Сассекские также смогут подать заявление на получение двойного гражданства, при этом ребенок автоматически станет гражданином Великобритании по гражданству Гарри.

Реклама

Напомним, принц Гарри, Меган и их сын Арчи уехали из Великобритании в Канаду в ноябре 2019 года, а затем переехали в Калифорнию, США. Ожидается, что принц Гарри вернется в Великобританию этим летом, чтобы увидеть свою семью впервые с тех пор, как пара решила покинуть страну и отказаться от королевских полномочий.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Имя ребенка Меган и Гарри

Несмотря на то, что до рождения ребенка еще несколько месяцев, в Великобритании многие букмекерские конторы уже делают ставки на то, какое имя Меган и Гарри выберут для своего второго малыша.

Пока что лидируют два имени – Альфи и Александра. У Гарри и Меган уже есть маленький сын Арчи, и объявление о том, что они ждут второго ребенка, побудило королевских фанатов выбрать имена, начинающиеся на букву A.

Другие имена-фавориты – Элизабет и Филипп – в честь королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа.

Многие также предполагают, что в случае рождения девочки пара назовет ее в честь покойной принцессы Дианы – матери принца Гарри.

Ранее мы рассказывали, что скрывает новое фото принца Гарри с беременной Меган Маркл.