Меган Маркл публично обвинила британскую королевскую семью в клевете

Герцогиня Сассекская заявила, что родственники ее супруга распространяли ложь о ней

Совсем скоро выйдет большое интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Стали появляться фрагменты их беседы. В одном из видео Меган Маркл обвинила королевскую семью в распространении лжи о ней и Гарри.

Отметим, что сейчас Меган и принц Гарри живут в Калифорнии, куда переехали из Британии спустя два года после свадьбы. В Сети стали обсуждать возможную ссору Меган и Гарри с королевой Елизаветой II и другими членами королевского семейства.

"Я не знаю, как они могли ожидать от нас, что по прошествии всего этого времени мы все равно будем молчать, в то время как "Фирма" играет активную роль в увековечивании лжи о нас", – сказала Меган, под "Фирмой" имея в виду официальных представителей королевской семьи.

Реклама

Меган также добавила: "И если есть риск потерять многое, то есть...многое уже потеряно".

Известно, что в интервью Меган и Гарри расскажут о том, как решили покинуть британскую королевскую семью, отказавшись от всех королевских привилегий и титулов, и с их сыном Арчи переехать жить в США, родину Маркл.

Напомним, королева Елизавета II отреагировала на промо откровенного интервью Меган и Гарри.