Мелодрама, криминал и спорт: телеканал "Украина" покажет захватывающий сериал "Незакрытая мишень"

В понедельник, 1 марта, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 24-серийного фильма "Незакрытая мишень" производства продакшна Saga Pictures. Зрителей ждет история, в которой всего одна случайность запустит череду совершенно неожиданных событий в жизни главных героев.

Сериал "Незакрытая мишень" – это история о спортсменке Кате Горенко, у которой есть все шансы стать олимпийской чемпионкой. Но главная героиня не знает, что абсолютно чужой ей человек уже вынашивает план мести и готов разрушить ее жизнь и успешную спортивную карьеру. Мало того, действия коварной Марины станут причиной множества потерь, разоблачений и катастроф.

"Незакрытая мишень" / Фото: пресс-служба

У Олеси Мацкевич-Грибок, которая сыграла Катю Горенко, прекрасная спортивная подготовка. Актриса уверена, что получила роль в "Незакрытой мишени" неслучайно.

"Раньше я играла абсолютно других героинь – девочек, которые приехали из деревни покорять столицу. Потом я поняла, что надо менять свое тело. То есть мне нужно "сигнализировать" внешне, что я могу играть что-то другое, – рассказала актриса Олеся Мацкевич-Грибок. – И я стала очень много заниматься спортом. Настолько, насколько можно было позволить себе по времени. И для меня мой результат – это причина и следствие. Если ты меняешься, тогда получаешь то, что хочешь".

Кадр со съемок сериала "Незакрытая мишень" / Фото: пресс-служба

Название фильма напрямую связано с биатлоном и с тем, что будет происходить в жизни героев.

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"В биатлоне незакрытая мишень черного цвета. Когда биатлонист попадает в нее, то благодаря удару пули срабатывает механизм, который закрывает ее белым клапаном, – объяснил актер Артем Позняк. – Если же спортсмен не попадает в нее, то есть не закрывает мишень, тогда он получает дополнительный штрафной круг. Другими словами, человек должен снова пройти уже знакомый путь и опять вернуться к этой же проблеме. И так будет постоянно, пока он, как сегодня модно говорить, не закроет гештальт. Наш сериал "Незакрытая мишень" как раз о том, что проблемы надо решать сегодня, не делать второй круг в своей жизни. Иначе она будет напоминать бег на месте".

"Незакрытая мишень" / Фото: пресс-служба

Однако "Незакрытая мишень" – это не только мелодрама, это фильм об отношениях людей, их комплексах и скелетах в шкафу.

"Вот ведь какая потрясающая штука: наша героиня попадает в криминальную историю совершенно случайно, сделав всего один неверный шаг. Поэтому криминал в нашем фильме – даже не флер, это просто случайность! Мы все заложники обстоятельств", – сказал режиссер Сергей Борчуков.

В картине также снялись Валерия Ходос, Ирина Новак, Артем Алексеев, Артем Позняк, Катерина Григоренко, Артур Логай, Елена Узлюк, Михаил Кришталь, Константин Октябрьский, Ольга Голдыс.

Режиссеры-постановщики – Сергей Борчуков и Заза Буадзе. Операторы-постановщики –Александр Гребенников, Максим Баев. Художник-постановщик – Дмитрий Баран. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Производством фильма по заказу канала "Украина" занимался продакшн Saga Pictures.

Смотрите премьеру 24-серийного фильма "Незакрытая мишень" в понедельник, 1 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что на прошлой неделе состоялась премьера нового мистического сериала "Мертвые лилии" с Даной Абызовой в главной роли.