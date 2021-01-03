Мэлу Гибсону – 65! Как изменился главный изгой Голливуда

Сегодня свой 65-й день рождения празднует актер Мэл Гибсон. Недавно он появился в трейлере криминальной комедии "Охота на Санту".

Любимец зрителей неоднократно попадал в конфликтные ситуации, за что его окрестили "изгоем Голливуда". Сегодня.Lifestyle вспоминает, как с годами менялся актер.

Еще в начале 90-х Мэл Гибсон позволял себе резкие высказывания в адрес сексменьшинств. В 2006 году он был арестован за вождение в нетрезвом виде. После Мэл публично обвинил евреев во всех вооруженных конфликтах на планете. Его также неоднократно обвиняли в рукоприкладстве и расизме.

Мэл Гибсон / Фото: Getty Images

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Мэл Гибсон / Фото: Getty Images

После громкого скандала с российско-американской пианисткой Оксаной Григорьевой Гибсон перестал быть востребованным в Голливуде, хотя продолжал сниматься в кино.

Мэл Гибсон и Оксана Григорьева / Фото: Getty Images Реклама

Фильмы с его участием все еще пользуются успехом у зрителей. Среди таких картин можно выделить: "Храброе сердце", "Безумный Макс", "Смертельное оружие", "Патриот" и другие.

Мэл Гибсон / Фото: Getty Images

Мэл Гибсон / Фото: Getty Images

У Мела Гибсона, кстати, девять детей. Семерых ему родила его первая супруга Робин Мур, одного – Григорьева, а в 2017 году Гибсон стал отцом малыша, которого родила молодая возлюбленная актера – Розалинд Росс.

Мэл Гибсон и Розалинд Росс / Фото: Getty Images

Летом сообщалось, что Мэла Гибсона госпитализировали с коронавирусом.