Мэр города случайно засветился в эфире без штанов: курьезное видео

Политик дал интервью из дома, будучи одет в рубашку и трусы

Без штанов в прямом эфире появился мэр бельгийского города Антверпен, глава партии "Новый фламандский альянс" Барт де Вевер. Политик вышел на связь из своего дома, будучи одет в рубашку и трусы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Градоначальник рассчитывал, что в кадр попадет только верхняя часть его наряда, но не учел, что за спиной у него стоит большое зеркало.

Видео: Breaking Belgium

Телеведущая Ким Дебри решила "подколоть" Барта де Вевера и привлекла внимание зрителей к его промаху. "На вас очень красивая рубашка. Наверное, вы надели ее специально для нас. Но неужели под этой рубашкой вы только в нижнем белье?" – спросила она.

"Откуда вы знаете?" – удивился мэр. Потом он понял, что произошло. Политик отметил, что 2021 год начался с крайне неловкого момента, который запомнится ему надолго.

Реклама

Читайте также: Как подготовиться к видеоконференции или видеособеседованию: практичные советы

Напомним, ранее во время онлайн-конференции советник в администрации Лондона Том Слейх случайно устроил пожар. Мужчина хотел зажечь свечу с помощью зажигалки, работающей от USB, но в итоге поджег бумаги на столе и себя.

Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:

Кроме этого, мы писали о пяти правилах, как повысить свою эффективность во время работы дома.