Мерьем Узерли из "Великолепного века" умилила первой фотосессией с новорожденной дочкой: фото

Звезда популярного турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли, которая недавно во второй раз стала мамой, показала кадры новой совместной фотосессии с дочками.
Всего месяц назад Мерьем порадовала своих поклонников новостью о рождении Лили. И теперь актриса растрогала своих фолловеров вновь, когда опубликовала в Instagram нежные фото.
Мерьем Узерли надела для фотосессии короткое платье рюшами, корсетом и приспущенными плечами. Также актриса сделала легкий макияж, подчеркнув губы и глаза. Новорожденную малышку, одетую в розовое боди, Мерьем держала в руках. Но лицо маленькой дочки актриса решила скрыть с помощью эмоджи "сердце".
К фотосессии присоединилась старшая дочь Мерьем Узерли, Лара. Девочка с любопытством и нежностью смотрела на свою сестру и обнимала ее.
Публикация актрисы собрала более пол миллиона лайков менее, чем за сутки.
Отец Лили, муж Мерьем Узерли, американский бизнесмен, имя которого до сих пор актриса не рассекречивает, не принимал участие в фотосессии.
Мерьем Узерли и ее избранник сыграют свадьбу, когда ситуация с пандемией улучшится.
Ранее стало известно, что солистка А'Студио" Кети Топурия родила второго ребенка.