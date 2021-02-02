Мэрилина Мэнсона вырежут из "Американских богов" после обвинения в насилии

Мэрилин Мэнсон назвал выдвинутые против него обвинения в сексуальном насилии "ужасным искажением реальности". Напомним, что накануне звезда сериала "Мир Дикого запада" Эван Рэйчел Вуд заявила, что музыкант систематически унижал ее, манипулировал ею и вынуждал подчиняться его требованиям.

"Очевидно, что моя жизнь и мое искусство долгое время были магнитом для споров, но эти недавние заявления обо мне – ужасное искажение реальности", – заявил 52-летний Мэнсон на своей странице в Instagram.

Он добавил, что его интимные отношения всегда были полностью согласованы с партнерами.

Мэрилин Мэнсон и Эван Рейчел Вуд / Фото: Getty Images

Тем не менее, в свете последних событий, а именно, после обвинения Эван Рэйчел Вуд, Мэрилин Мэнсон будет удален из третьего сезона "Американских богов".

Реклама

Читайте также: Звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн обвинила известного голливудского режиссера в домогательствах

"Из-за обвинений, выдвинутых против Мэрилина Мэнсона, мы решили убрать его выступление из эпизода, выход которого запланирован на конец этого сезона", – говорится в заявлении пресс-секретаря канала Starz.

Мэрилин Мэнсон в сериале "Американские боги" / Фото: Скриншот из видео

Сериал "Американские боги" по роману Нила Геймана выходит с 2017 года на канале Starz. Мэрилин Мэнсон ранее появлялся в двух эпизодах шоу в роли Йохана Венгрена, солиста дэт-металл группы Viking.

Добавим, что Мэнсона уже не первый раз обвиняют в сексуальных домогательствах.